Депутатам и сенаторам не будут повышать зарплаты в следующем году

Минфин предлагает оптимизировать расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации. Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Там, в частности, говорится об оптимизации расходов на деятельность ряда органов государственной власти. Так, траты на Совет Федерации предлагается уменьшить в 2021 году на 217 384,3 тыс. рублей, в 2022 году на 338 299,2 тыс. рублей и в 2023 году на 178 200,1 тыс. рублей.

Экономия произойдет в том числе за счет отказа от индексации оплаты труда. В 2021 году за счет этого будут уменьшены траты из бюджета на 39 628,4 тыс. рублей, в 2022 году на 160 099,1 тыс. рублей.

Оптимизация расходов на деятельность Госдумы, исходя из данных методики, составит в 2021 году 377 733,1 тыс. рублей, в 2022 году 576 774,4 тыс. рублей и в 2023 году 255 611,1 тыс. рублей. В связи с пропуском (отказом) от индексации зарплат экономия в 2021 году составит 82 751,1 тыс. рублей, в 2022 году на 319 774,6 тыс. рублей.