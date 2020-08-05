Девять человек погибли при обрушении склада в Харбине

Девять человек погибли в результате обрушения склада на северо-востоке Китая. ЧП произошло третьего августа в 9 утра по местному времени в городе Харбин (провинция Хэйлунцзян). Как сообщает ТАСС, разрушилась часть несущей конструкции четырехэтажного склада, принадлежащего продовольственной компании Harbin Yushou.

Спасателям понадобились сутки, чтобы извлечь из-под обломков тела всех погибших. В операции принимали участие около 350 сотрудников экстренных служб, в том числе 45 медицинских работников. Сейчас специалисты выясняют причину обрушения. Собственник, арендатор и арендодатель здания задержаны.