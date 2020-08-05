Новости

Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты 14:12
В Стамбуле электросамокаты снабдят "автомобильными" номерами 14:08
Врач рассказала об опасности некоторых парфюмов и косметики при загаре 14:04
Российские спикеры выразили соболезнования в связи с трагедией в Бейруте 14:04
Бизнес сэкономил на аренде 14 млрд рублей благодаря господдержке 14:04
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней 14:02
СМИ: Состояние шедшей на поправку Анастасии Заворотнюк вновь ухудшилось 14:01
ФАС России возбудила дело в отношении банка "Открытие" 13:58
Ликвидные резервы в ФНБ выросли за июль до 118,7 млрд долларов 13:45
В Германии будут делать тесты на коронавирус прибывшим из-за границы 13:45
В США число жертв шторма "Исайас" выросло до шести человек 13:33
Вышел трейлер "Молодых охотниц за головами" от сценариста "Друзей" 13:32
Каждый второй россиянин считает, что без иностранных языков не обойтись 13:29
Для Вооруженных сил РФ будет введено в эксплуатацию более 3 тысяч объектов 13:24
Диетолог посоветовала есть дыню для хорошего настроения 13:21
59-летний Шон Пенн женился на 28-летней дочери Винсента Д'Онофрио 13:14
В Воронеже трое детей отравились алкоголем 13:07
В России создадут 100-кубитный квантовый компьютер 12:55
Москвич забыл на улице миллион рублей 12:54
Александр Мостовой прокомментировал переход Урунова в "Спартак" 12:44
Против экс-зампреда пензенского правительства возбудили второе дело 12:38
Стали известны детали отъезда почетного короля Испании 12:37
Автора "Игры престолов" Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии 12:32
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет 12:30
В Москве вырос спрос на жилье в центре города 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 13:21
Рубрика: Общество

Диетолог посоветовала есть дыню для хорошего настроения

Текст: Сергей Жуков

Витамины, которыми богата дыня, благотворно влияют на нервную систему и улучшают настроение. Об этом рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Фото: Александр Корольков/РГ
Где в Москве купить арбуз

По ее словам, в дыне содержится большое количество витаминов А, С, В, Е, фолиевой кислоты, бета-каротина, минеральных веществ: калия, магния, фосфора, кобальта и кремния. За счет этого она обладает антиоксидантным свойством. "Благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшает настроение, нормализует работу желудочно-кишечного тракта", - объяснила она агентству "Москва". Полезна дыня и в целях профилактики атеросклероза и онкологических заболеваний.

Однако сильно увлекаться дыней все же не стоит. Стародубова советует есть не больше двух-трех кусочков мякоти в день, иначе неизбежны проблемы с лишним весом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Арендатор баржи "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше