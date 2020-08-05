Диетолог посоветовала есть дыню для хорошего настроения

Витамины, которыми богата дыня, благотворно влияют на нервную систему и улучшают настроение. Об этом рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, в дыне содержится большое количество витаминов А, С, В, Е, фолиевой кислоты, бета-каротина, минеральных веществ: калия, магния, фосфора, кобальта и кремния. За счет этого она обладает антиоксидантным свойством. "Благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшает настроение, нормализует работу желудочно-кишечного тракта", - объяснила она агентству "Москва". Полезна дыня и в целях профилактики атеросклероза и онкологических заболеваний.

Однако сильно увлекаться дыней все же не стоит. Стародубова советует есть не больше двух-трех кусочков мякоти в день, иначе неизбежны проблемы с лишним весом.