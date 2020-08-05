У активных пользователей интернета наберется несколько десятков, а то и пара сотен аккаунтов на различных сервисах. И для каждого из них нужен отдельный пароль. Это необходимо для того, чтобы в случае взлома вашего аккаунта на одном из них не пострадали учетные записи на других ресурсах. Поэтому пользователи задаются справедливым вопросом - а где же хранить все эти пароли?

И использовать для этого специальную папку с текстовым документом на личном компьютере - не самый подходящий вариант. Лучше всего воспользоваться специальными сервисами, которые будут надежно хранить ваши учетные записи.

"Согласно опросу Avast, 55% российских пользователей используют одинаковые пароли для разных аккаунтов, хотя 94% знают, что это опасно, - утверждает Луис Корронс, ИБ-евангелист компании Avast. - Менеджер паролей автоматически импортирует все пароли, хранящиеся в браузерах, - таким образом, все, что нужно сделать пользователю, чтобы получить доступ к управлению аккаунтами, это запомнить один безопасный пароль".

Менеджеры паролей делятся на платные и бесплатные. У них различная функциональность, поэтому рассмотрим основные варианты.

LastPass

Это бесплатное приложение, которое локально хранит все ваши пароли, к ним нет доступа ни у кого, в том числе и у самого разработчика. Данные шифруются на уровне устройства, на котором пользователь устанавливает это приложение. При этом при желании можно поделиться паролем с близкими или коллегами, предварительно выбрав, увидят ли они сам код или получат доступ к сервису на определенное время. Программа сама авторизует пользователя на сайте с помощью сохраненного пароля - есть версии для всех популярных платформ.

1Password

Пожалуй, наиболее известное приложение для хранения паролей. Оно умеет работать без подключения к интернету и синхронизировать хранилище паролей через "облако", например iCloud или Dropbox. Имеет расширение для всех популярных платформ и браузеров. Стоит такое решение от 3 долларов в месяц при оплате на год и от 5 долларов в случае семейного использования. Интересный лайфхак: работники СМИ могут использовать 1Password абсолютно бесплатно - для этого достаточно написать в службу технической поддержки и приложить ссылку на свои материалы в медиа.

OneSafe

Сервис доступен для Android, iOS, MacOS или Windows. Кроме уже стандартного менеджера паролей он может закрыть доступ к файлам на компьютере и делать резервные копии на съемные носители. Стоит приложение 379 рублей в магазине App Store и бесплатно на остальных платформах.

iCloud

Хороший вариант для фанатов Apple. Во-первых, приложение синхронизует пароли между всеми вашими устройствами, привязанными к одному аккаунту. Просто так посмотреть пароль от того или иного сервиса не получается - служба запросит авторизацию либо по паролю от устройства, либо через сканирование лица или отпечаток пальца. Единственный минус iCloud заключается в том, что он "жестко" привязан к экосистеме "яблочной" компании, поэтому воспользоваться им на Android или Windows нельзя.

Диспетчер паролей Google

Google также предлагает свое решение для хранения паролей. Все пароли привязываются к учетной записи Gmail, поэтому мы рекомендуем включать двухфакторную аутентификацию. Посмотреть их можно на абсолютно любых устройствах. Кроме того, когда вы регистрируетесь на том или ином сайте, Google предлагает создать для него автоматически сгенерированный пароль, но все же лучше придумать его самостоятельно. Пароль обязательно должен содержать спецсимволы вроде * или %.