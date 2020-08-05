Дмитрий Медведев ответил на вопросы молодых политиков

Партия "Единая Россия" должна провести успешную избирательную кампанию, заявил ее председатель Дмитрий Медведев. Он рекомендовал однопартийцам как можно чаще общаться с людьми вживую, несмотря на популярность онлайн-сервисов. На встрече с участниками проекта "ПолитСтартап" в среду Медведев ответил на вопросы о ситуации в Хабаровске, агитации в соцсетях и другие.

Разговор проходил под открытым небом в парке и с соблюдением дистанции. Молодые ребята, которые принимали участие в беседе, победили на партийных праймериз и будут выдвигаться в сентябре на выборах разного уровня. Дмитрий Медведев отметил, что избирательная кампания-2020 проходит в особых условиях, но "Единой России" нужно победить. Он призвал аккуратно подходить к агитации в соцсетях из-за проблем верификации. По его словам, огромное количество людей сегодня пользуются соцсетями, но "самый сложный вопрос - каким образом верифицировать корректность той информации, которая идет через социальные сети".

Медведев привел пример: "От вашего имени кто-нибудь открывает еще один аккаунт и там несет такую чушь, которая бросает тень на вас и на партию. Вы опровергаете, но, как вы знаете, по законам жанра ваше опровержение прочитают пять процентов, а остальные будут уверены, что этот кандидат от "Единой России" такой-сякой и так далее", - пояснил он. Поэтому председатель партии призвал учитывать современные избирательные веяния аккуратно, так, чтобы не разбалансировать избирательную систему.

Молодых политиков интересовал самый широкий круг тем. Так, один из участников спросил, будет ли "Единая Россия" включать в свою предвыборную программу тему межнациональных отношений, трудовых мигрантов. "Это огромный трудовой ресурс", - сказал Медведев. По его словам, условия труда для иностранных мигрантов не могут быть лучше, чем для россиян. "Это тонкая грань, которая может быть предметом политического обсуждения и потенциально может войти и в нашу программу как набор принципов, которыми мы будем руководствоваться", - заявил Медведев. "Задача любого государства и задача нашей партии - обеспечить работой граждан своей страны", - подчеркнул он.

В ходе разговора Медведева также попросили прокомментировать столкновения в России между выходцами из Азербайджана и Армении из-за обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Председатель партии отметил, что сама тема конфликта очень долгая и тяжелая, но это не должно приводить к конфликтам внутри России. Он призвал к ответственности существующие в России армянские и азербайджанские диаспоры.

Избирательная кампания-2020 проходит в особых условиях

"Когда это все (конфликт вокруг Нагорного Карабаха. - Прим. "РГ") превращается из иностранной проблемы во внутреннюю проблему, диаспоры тоже должны ощущать свою ответственность. В противном случае те, кто нарушает российские законы, не важно, какова их национальная принадлежность, должны нести жесткую ответственность по российским законам", - заявил Медведев. Кроме того, по его словам, если нарушители российских законов - иностранные граждане, их нужно высылать из страны.

Спросили Медведева и про ситуацию в Хабаровске. В ответ он заявил, что жители региона имеют право на выражение своей гражданской позиции, но это должно соответствовать закону и санитарно-эпидемиологическим правилам. "Об этом нужно думать всем, кто так или иначе хочет свою гражданскую позицию выразить, потому что можно с большим уважением относиться к той или иной позиции и в защиту кого-то, и против кого-то, но если в результате массового скопления людей растет заболеваемость (коронавирусом. - Прим. "РГ"), то это уже отражается на всех", - подчеркнул Медведев.

Некоторые из участников пришли на встречу с уже готовыми предложениями и проектами. Один из них, врач по профессии, рассказал об идее создания в России единой базы доноров костного мозга. "Думаю, что создание подобного банка доноров и реципиентов было бы абсолютно правильным, потому что банк позволит сократить путь между получением соответствующего биологического материала и решением этой очень сложной задачи", - отреагировал Медведев. Другой участник предложил создать в России движение волонтеров-экологов. "Нам нужно не просто создать движение, а мощное движение, потому что это задача политической партии", - призвал Медведев и отметил, что обычно темами экологии занимается оппозиция, но "Единой России" тоже нужно сосредоточить на этом внимание, потому что эти проблемы сейчас интересуют большое количество людей.

Он добавил, что в партийную программу необходимо внести пункт об ответственном отношении к животным. По итогам разговора председатель ЕР посоветовал молодым политикам чаще практиковать живое общение с людьми. "Видеоконференцсвязь - это хорошо, не нужно чиновников тащить, можно связаться с губернатором, который находится на другой точке нашей страны, но живое общение есть живое общение", - сказал он.