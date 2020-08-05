Как дачникам сэкономить на платежах за воду? Уменьшится ли плата за подключение к газовым сетям? Законна ли комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг? На эти и другие вопросы читателей "РГ" отвечает исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" Светлана Разворотнева.

Если напор воды слабый, то страдают все. И добиваться перерасчета лучше вместе, тогда дело обречено на успех. Фото: GettyImages

Вопрос из Геленджика. Воду дают на 1,5 - 2 часа в сутки, с очень слабым напором. Но когда люди требуют перерасчет, им говорят: вы же платите по счетчикам, вот и платите за реальное потребление. Но можно ли считать такую услугу качественной?

Светлана Разворотнева: Есть постановление правительства N 354, где совершенно четко прописано, что означает услуга, оказанная с ненадлежащим качеством. Могут учитываться и перерывы в подаче воды, и напор в точках водозабора, и само качество воды. Если напор слабый или качество воды не соответствует санитарным нормам, то даже при наличии счетчиков, я считаю, можно добиваться перерасчета. Надо составлять акт, обязательно приглашать представителей поставщика, представителя управляющей компании. Может быть, придется потратиться на анализ, обратиться в санэпиднадзор. Если есть отклонения, то будет действовать перерасчет - это 0,15% от суммы ежедневно, но все-таки моральное удовлетворение.

В Саратовском районе многим дачным кооперативам новый поставщик почти в три раза увеличил стоимость воды. Как найти управу на этого поставщика?

Светлана Разворотнева: К сожалению, дачные кооперативы являются юридическими лицами, на них не распространяются требования по ограничению платежей на коммунальные ресурсы, предусмотренные для граждан. По счастью, в случае с водой у дачников всегда есть выбор. Если не устраивает тариф, предлагаемый централизованным водоснабжением, всегда можно вырыть в поселке собственную скважину.

Водоканал в Калининграде прислал большую сумму так называемого перерасчета за два года. Должна ли организация указывать причины перерасчета в сопроводительных документах к квитанции?

Светлана Разворотнева: Обязательного требования указывать в квитанциях основания перерасчета закон не содержит. Однако вы как потребитель вправе обратиться в водоканал с требованием предоставить основания перерасчета. Ответить вам обязаны, причем в течение не более 30 дней. Если ответ ничего не прояснил, обращайтесь в госжилинспекцию - у нее есть право проверять правильность начислений. К сожалению, для облегчения жизни предпринимателей в период пандемии правительство наложило ограничения на проверки. Вплоть до января 2021 года ГЖИ реагирует только на обращения, связанные с опасностью для жизни и здоровья. Ошибки в начислениях к ним не относятся. Но в разных регионах ГЖИ ведут себя по-разному. Кто-то старается реагировать на все обращения, кто-то досконально соблюдает постановление. Если ГЖИ отказывается помочь, остается возможность обратиться в суд.

Срок поверки счетчиков в квартире закончился, и несколько лет количество потребленной воды рассчитывалось по числу жителей. Собираюсь заказать услугу поверки счетчиков и возобновить передачу показаний. Можно ли будет пересчитать в сторону уменьшения количество потребленной воды за предыдущий период?

Светлана Разворотнева: К сожалению, в период, когда межповерочный интервал счетчика закончился, начисление производится по нормативу. Пересчитать его задним числом не удастся. В 2020 году появились свои особенности: до января 2021 года потребителей освободили от обязанностей проводить поверки индивидуальных приборов учета. Так что, если межповерочный интервал закончился в период со 2 апреля по 31 декабря 2020 года, никаких санкций на непроведенную поверку не будет. Плата будет по-прежнему рассчитываться по прибору учета.

Фото: Ольга Бухарова

В Крыму сейчас не только пик туристического сезона, но и бум индивидуального строительства. Но стоимость подвода к газовым и энергосетям (например, для частного дома - 100 тысяч рублей) и сроки (1,5 года), конечно, людей не устраивают. Можно ли поправить ситуацию и как?

Светлана Разворотнева: Сроки и стоимость подключения к газовым сетям вызывают справедливое возмущение граждан во всех регионах страны. В России, крупнейшем импортере газа, доступ к данному ресурсу, по данным минэнерго, имеют не более 68% домохозяйств. До последнего времени темпы газификации составляли не более 1 процента в год. При этом граждане, дождавшиеся, когда магистральный газ придет в их города и поселки, вынуждены были выплачивать огромные средства. Официальная стоимость подключения сравнительно невелика. Например, в Подмосковье стоимость подключения к газу составляет 40 - 60 тыс. рублей, к электросетям - меньше 1000 рублей. Однако реально потребитель вынужден оплачивать услуги многочисленных посредников, обещающих ускорить процесс, дополнительные услуги, закупать оборудование у рекомендованных поставщиков. В результате подключение к газу может обойтись в несколько миллионов рублей.

Изменить ситуацию потребовал Владимир Путин. 31 мая 2020 года был опубликован список его поручений, в соответствии с которыми правительству и органам власти субъектов РФ при участии ПАО "Газпром" предписано определить источники финансирования для бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям. Кроме того, необходимо утвердить обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа, в том числе к его минимальному комплекту и обслуживанию. Свои предложения правительство должно представить президенту к 1 октября этого года.

Что касается присоединения к электросетям, то в этой области в целом ситуация значительно более благополучная. Чтобы защитить свои интересы, граждане должны требовать от сбытовых и сетевых организаций исполнять установленные законом расценки, не поддаваться на давление недобросовестных посредников и исполнителей. В крайнем случае на их защиту всегда встанут органы прокуратуры.

Непонятен порядок установки электрических счетчиков взамен старых с 1 июля 2020 года. Энергокомпания принимает заявление на установку электросчетчика, но говорит, что оно будет исполнено в течение 6 месяцев. При этом начинает начислять плату по среднему тарифу с повышающим коэффициентом. Законно ли это?

Светлана Разворотнева: Замена действующих электросчетчиков на общедомовые интеллектуальные системы считывания показаний началась в РФ с 1 июля 2020 года. Замена происходит постепенно. Если электросчетчик вышел из строя до 1 июля, обязанность по его замене лежала на собственнике. Если он своевременно не установил прибор учета, то с момента его выхода из строя до момента, когда подойдет очередь дома на замену всех приборов учета, потребителю будет начисляться плата по нормативу.

Наш дом находится на капитальном ремонте. Можно ли заменить электросчетчик в квартире силами подрядчика за счет средств капитального ремонта?

Светлана Разворотнева: К сожалению, нет. Это не входит в минимальный перечень работ, осуществляемых по капитальному ремонту. Кроме того, работы по замене старых счетчиков ведут энергосбытовые компании за свой счет. А капитальный ремонт осуществляется за счет взносов региональным оператором капремонта или владельцами спецсчета. Это разные бюджеты, из которых могут финансироваться только строго определенные виды работ.

Работы по замене мусоропровода в ходе капремонта были приостановлены из-за коронавируса на два месяца. Возможно ли жителю самостоятельно принудить УК сделать перерасчет за отсутствие мусоропровода по строке "Содержание и ремонт помещения"?

Светлана Разворотнева: Перерасчет платы за неоказанные жилищные услуги делают на основании акта приемки работ, осуществляемых управляющей компанией. Подписывать такой акт имеет право председатель Совета многоквартирного дома. Если в акте будет написано, что в течение двух месяцев услуга по сбору мусора оказывалась ненадлежащим образом, плату должны будут пересчитать. Возможно, правда, что такое решение будет опротестовано в связи с чрезвычайной ситуацией - эпидемией коронавируса.