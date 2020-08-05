ФАС России возбудила дело в отношении банка "Открытие"

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении банка "ФК Открытие".

Банк не исполнил в полном объеме и в срок предупреждение ведомства, выданное из-за ухудшения условий начисления процентов по накопительным счетам, лишив потребителей возможности получения выгод, обещанных ранее, сообщает ФАС.

В июне служба потребовала от банка доначислить клиентам средства по счету "Накопительный" (открывшим счет со 2 марта 2019 года по 20 февраля 2020 года). С момента запуска этого счета банк указывал максимальную ставку в 9%, подчеркивая, что это лучшее предложение на рынке. Ставка применялась только с 12-го месяца нахождения средств на счете (в первые месяцы ставки начинались от 4%), но воспользоваться ею смогли только те клиенты, которые открыли счет в первый же день (1 марта 2019 года) и только за февраль 2020 года: спустя ровно 12 месяцев банк снизил максимальную ставку с 9% до 8%.