Новости

Врач рассказала об опасности некоторых парфюмов и косметики при загаре 14:15
Ростехнадзор запустил Telegram-бота 14:14
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты 14:12
В Стамбуле электросамокаты снабдят "автомобильными" номерами 14:08
Российские спикеры выразили соболезнования в связи с трагедией в Бейруте 14:04
Бизнес сэкономил на аренде 14 млрд рублей благодаря господдержке 14:04
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней 14:02
СМИ: Состояние шедшей на поправку Анастасии Заворотнюк вновь ухудшилось 14:01
ФАС России возбудила дело в отношении банка "Открытие" 13:58
Ликвидные резервы в ФНБ выросли за июль до 118,7 млрд долларов 13:45
В Германии будут делать тесты на коронавирус прибывшим из-за границы 13:45
В США число жертв шторма "Исайас" выросло до шести человек 13:33
Вышел трейлер "Молодых охотниц за головами" от сценариста "Друзей" 13:32
Каждый второй россиянин считает, что без иностранных языков не обойтись 13:29
Для Вооруженных сил РФ будет введено в эксплуатацию более 3 тысяч объектов 13:24
Диетолог посоветовала есть дыню для хорошего настроения 13:21
59-летний Шон Пенн женился на 28-летней дочери Винсента Д'Онофрио 13:14
В Воронеже трое детей отравились алкоголем 13:07
В России создадут 100-кубитный квантовый компьютер 12:55
Москвич забыл на улице миллион рублей 12:54
Александр Мостовой прокомментировал переход Урунова в "Спартак" 12:44
Против экс-зампреда пензенского правительства возбудили второе дело 12:38
Стали известны детали отъезда почетного короля Испании 12:37
Автора "Игры престолов" Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии 12:32
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 13:58
Рубрика: Экономика

ФАС России возбудила дело в отношении банка "Открытие"

Текст: Игорь Зубков
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении банка "ФК Открытие".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
ФАС не поддержала идею объединения полисов ОСАГО и каско

Банк не исполнил в полном объеме и в срок предупреждение ведомства, выданное из-за ухудшения условий начисления процентов по накопительным счетам, лишив потребителей возможности получения выгод, обещанных ранее, сообщает ФАС.

В июне служба потребовала от банка доначислить клиентам средства по счету "Накопительный" (открывшим счет со 2 марта 2019 года по 20 февраля 2020 года). С момента запуска этого счета банк указывал максимальную ставку в 9%, подчеркивая, что это лучшее предложение на рынке. Ставка применялась только с 12-го месяца нахождения средств на счете (в первые месяцы ставки начинались от 4%), но воспользоваться ею смогли только те клиенты, которые открыли счет в первый же день (1 марта 2019 года) и только за февраль 2020 года: спустя ровно 12 месяцев банк снизил максимальную ставку с 9% до 8%.

Экономика Финансы Банки Правительство ФАС

Главное сегодня

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Арендатор баржи "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию