Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подписала в конце июля "дорожную карту" повышения качества и доступности паллиативной помощи. Она подписана по итогам экспертного обсуждения на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Один из "пионеров" в деле создания паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта ОНФ "Регион Заботы" и предыдущей "дорожной карты" Нюта Федермессер рассказывает "РГ", что изменится после введения новой.

- Новая "дорожная карта" повышения качества и доступности паллиативной помощи охватывает всю специфику оказания паллиативной помощи, начиная от инфраструктуры и заканчивая подготовкой кадров, - прокомментировала появление документа Нюта Федермессер. По ее словам, она создавалась совместными усилиями НКО, минздрава и проекта ОНФ "Регион Заботы". И отличия новой "карты" очевидны. Первая "дорожная карта" была сфокусирована прежде всего на обезболивании. Созданная в 2016 году, когда, по словам Федермессер, "с точки зрения обезболивания, мы жили в другой стране, где оно было практически недоступно", она и посвящена была этому. Сейчас вопрос доступности обезболивающих препаратов решен, считает Нюта, хотя осталась проблема с их назначением: "Врачи по-прежнему опасаются выписывать рецепты". И вот чтобы стимулировать их к этому, в новый документ были добавлены показатели, расписывающие, сколько и каких препаратов должно быть выписано нуждающимся пациентам.

За последние несколько лет нам удалось существенно продвинуться в вопросах оказания паллиативной помощи в стране, считает Федермессер. И приводит в пример запущенный в прошлом году социальный проект ОНФ "Регион Заботы" по защите прав и свобод уязвимых групп граждан. В рамках этого проекта была разработана 21 программа развития системы оказания паллиативной медицинской помощи в регионах РФ, а также инициированы изменения в закон об оказании паллиативной помощи.

"В последние полтора года мы пристально изучили, как работает новая сфера, и увы, пришли к грустному выводу - на паллиативных койках, развернутых за бюджетные деньги по всей стране, лежит всего 30 процентов профильных пациентов", - уточняет она. Все остальные - непрофильные. Да и среди профильных около трети больных на самом деле не нужна медицинская помощь, часто они нуждаются в социальной защите или просто в крыше над головой. Чтобы это преодолеть, в новой "дорожной карте" впервые появился показатель - "доля пациентов, переведенных из паллиативной помощи в организации социального обслуживания". "То есть мы, наконец, сможем освободить паллиативные койки для тех, для кого они были созданы", - уточняет Федермессер.

В стране начинают появляться и НКО, предоставляющие паллиативную помощь

Сегодня в стране потихоньку начинают появляться и НКО, предоставляющие паллиативную помощь. "Уже работают "Дом с маяком" в Москве, "Дом радужного детства" в Омске, фонд "Инсан" и 3-я больница в Махачкале в Дагестане, "Дом милосердия кузнеца Лобова" в Ярославской области, хосписы в Казани и Самаре", - уточняет Федермессер. По ее мнению, некоммерческий сектор в паллиативной помощи надо развивать для повышения ее доступности и качества. Поэтому в новой "дорожной карте" появился показатель, который фиксирует число НКО, работающих в этой сфере в каждом субъекте Федерации и за государственные деньги.

Еще один важный показатель - удовлетворенность качеством паллиативной медицинской помощи. "Мы впервые измеряем это не формально, а спрашивая тех, на кого помощь обращена", - отмечает Нюта Федермессер, подчеркивая, что оценить это сложно. Ведь оценку дают родственники пациента в тяжелое для них время, когда они уже потеряли близкого. " Но форма их ответа, на самом деле, очень показательна, - подчеркивает Федермессер. - Если родственник отказывается говорить или злится - значит, все было плохо, а если он благодарит и плачет - значит, получил квалифицированную помощь". "Дорожная карта" также обращает внимание на новые сферы оказания паллиативной помощи, например, на помощь людям без определенного места жительства или перинатальную помощь неродившемуся человеку, у ­которого обнаружились пороки развития, несовместимые с жизнью.