Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Обеспечить свое жилище газом не только для приготовления пищи, но чтобы хватало для бесперебойной работы бойлера и котельной, вполне возможно, не дожидаясь, пока к дому подтянут трубу.

Делается это за счет автономной газификации при помощи сжиженного газа. Речь идет совсем не об оптовой закупке баллонов объемом от 2,5 до 80 литров, которые чаще всего используют на даче для подключения к газовым плитам, а об установке на загородном участке газгольдера.

В определенном смысле это тот же газовый баллон, только значительно большего объема. Для жилого дома или коттеджа площадью 150 квадратных метров достаточно 2,5-2,7 тыс. литров. В среднем этого количества хватит на полгода, после чего газгольдер нужно заправлять.

Фото: brizmaker / istock
Что выгоднее: квартира или частный дом

Газгольдеры бывают наружные и подземные. Естественно, что не для промышленных нужд чаще применяются подземные. Их вкапывают на территории участка с учетом глубины промерзания почвы в конкретной местности, на расстоянии не менее 10 метров от жилого дома, 15 метров от источников питьевой воды и водоемов, 5 метров от деревьев и 2 метров от заграждений. Важно, чтобы газовоз, а машина эта совсем не маленькая, имел возможность свободного подъезда к газгольдеру для его дозаправки.

Обязательным условием для газгольдеров в России является наличие высокой горловины, через которую происходит дозаправка. Европейские модели часто продаются без нее, и хотя они стоят дешевле, при их заправке может возникнуть множество проблем.

Газгольдеры выгодны для больших домов - от 150 квадратных метров

Никакого дополнительного оборудования для газгольдеров, чтобы подключиться к газовой системе дома (газовый котел, трубы), не требуется, но с ними рекомендуется приобретать датчики загазованности, сборники конденсата и другое оборудование. Стоимость газгольдера на 2,7 тыс. литров составляет около 150-185 тыс. рублей, в зависимости от аппарата. Небольшие газгольдеры, например на 600 литров, обойдутся в 70-80 тыс. рублей. Как правило, работы по их установке и подключению к жилому дому выполняют компании, их продающие, добавляя к цене газгольдера от 50 тыс. рублей и выше.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
01.08.2020

Что выгоднее: квартира или частный дом

Что выгоднее: квартира или частный дом

За время самоизоляции спрос на частные дома в России вырос на 40 процентов, показал опрос. Оно и понятно: одно дело - сидеть в квартире, и совсем другое - иметь приусадебный участок, где можно погулять. Мы разобрались, во сколько обойдется строительство

Работа власти
31.07.2020

Володин подвел итоги работы Госдумы по упрощению строительства

Володин подвел итоги работы Госдумы по упрощению строительства

Вячеслав Володин рассказал о результатах работы Госдумы в весеннюю сессию над законами, которые существенно повысят эффективность работы строительной отрасли. Нижняя палата приняла порядка пятидесяти поправок, которые сокращают бюрократические процедуры, а значит - и сроки строительства

Жилая недвижимость
31.07.2020

Названы районы, квартиры в которых подорожают из-за "удаленки"

Названы районы, квартиры в которых подорожают из-за "удаленки"

Переход на удаленную работу может изменить соотношение цен на квартиры в разных городских районах. Аналитики составили прогноз, какое жилье может заметно подорожать в ближайшие десять лет