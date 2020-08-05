Обеспечить свое жилище газом не только для приготовления пищи, но чтобы хватало для бесперебойной работы бойлера и котельной, вполне возможно, не дожидаясь, пока к дому подтянут трубу.

Делается это за счет автономной газификации при помощи сжиженного газа. Речь идет совсем не об оптовой закупке баллонов объемом от 2,5 до 80 литров, которые чаще всего используют на даче для подключения к газовым плитам, а об установке на загородном участке газгольдера.

В определенном смысле это тот же газовый баллон, только значительно большего объема. Для жилого дома или коттеджа площадью 150 квадратных метров достаточно 2,5-2,7 тыс. литров. В среднем этого количества хватит на полгода, после чего газгольдер нужно заправлять.

Газгольдеры бывают наружные и подземные. Естественно, что не для промышленных нужд чаще применяются подземные. Их вкапывают на территории участка с учетом глубины промерзания почвы в конкретной местности, на расстоянии не менее 10 метров от жилого дома, 15 метров от источников питьевой воды и водоемов, 5 метров от деревьев и 2 метров от заграждений. Важно, чтобы газовоз, а машина эта совсем не маленькая, имел возможность свободного подъезда к газгольдеру для его дозаправки.

Обязательным условием для газгольдеров в России является наличие высокой горловины, через которую происходит дозаправка. Европейские модели часто продаются без нее, и хотя они стоят дешевле, при их заправке может возникнуть множество проблем.

Газгольдеры выгодны для больших домов - от 150 квадратных метров

Никакого дополнительного оборудования для газгольдеров, чтобы подключиться к газовой системе дома (газовый котел, трубы), не требуется, но с ними рекомендуется приобретать датчики загазованности, сборники конденсата и другое оборудование. Стоимость газгольдера на 2,7 тыс. литров составляет около 150-185 тыс. рублей, в зависимости от аппарата. Небольшие газгольдеры, например на 600 литров, обойдутся в 70-80 тыс. рублей. Как правило, работы по их установке и подключению к жилому дому выполняют компании, их продающие, добавляя к цене газгольдера от 50 тыс. рублей и выше.