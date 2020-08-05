Газизов: История с "Химками"? "Спартак" - честный клуб

Новый генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов обозначил цель команды на стартующий сезон - завоевание титула. Об этом он заявил на встрече с группой журналистов на домашней арене "красно-белых".

О целях на сезон

- Я только недавно пришел в "Спартак". Смотрю на все, пытаюсь вникнуть в процессы. Работа интересная. Есть процессы, которые мне нравятся. Можно сказать, что там выстроена шикарная работа. Но и есть и те, где решения надо принимать быстрее.

Что касается команды и ее игры, то мы с Доменико (Тедеско) вместе. По всем моментам у нас полное взаимопонимание. Уверен: в этом году "Спартак" будет бороться за титулы. У нас одна задача. Другой я не вижу. Есть определенные вещи, связанные с осторожностью, но я верю в команду. Вижу, что главный тренер и его штаб работают правильно. Нам надо добавить чуть красок, и мы будем готовы брать эту вершину. "Спартаку" должна помочь его история, болельщики. Если все мы будем верить в эту идею, то добьемся результата. Так же думает и Доменико.

О будущем игроков, вернувшихся из аренд

- Решение по этим футболистам принято с тренерским штабом. Тимофеев, Ломовицкий, Мелкадзе и Гулиев будут либо проданы, либо отданы в аренду. Сейчас они не игроки основного состава "Спартака". Мирзов и Глушенков пока в команде. Но никто не знает, что произойдет завтра. Ташаев? Так можно всех игроков перебирать. У кого-то есть травмы, у кого-то определенные вопросы с нашим видением будущего. Все они сильные футболисты, могут усилить любую команду. Однако именно на сегодняшний день они нам не помощники.

О новичках и возможном усилении

- Нет ни одной команды и тренера, которые не хотели бы усиления. Мы работаем по всем направлениям, сконцентрированы на определенных позициях. Но я бы не хотел конкретизировать. Как только назову позицию, на которую мы ищем игрока, цены сразу возрастут в геометрической прогрессии. И потом будет тяжело в переговорах. Когда "Спартак" запрашивает условия по футболисту, которые мы хотим, рынок уходит на второй план. А я приверженец рынка. Мы не будем покупать за любые суммы. Только согласно рынку и нашим возможностям.

О "Химках" и разговорах о фарм-клубе

- Без понятий, кто раскачивает эту тему и для чего. Эти люди сами выдумывают какие-то истории. Такие вещи абсолютно невозможны, и я выступаю за любые разбирательства. Почему кто-то имеет право просто сказать и это тиражируется? Это делается для того, чтобы "Спартак" отреагировал. Но реагировать нельзя. Есть органы, которые должны закрывать рот. Когда люди говорят о нас, "Уфе", "Химках", то обижают сотрудников этих клубов. Или кто-то хочет сказать, что мы нечестные и будем с кем-то договариваться? Ну, пусть подойдет и скажет мне в лицо, что я нечестный. Меня все знают как честного человека. И "Спартак" всегда честен перед своими болельщиками на все сто процентов.