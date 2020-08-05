Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 251-ФЗ "О внесении изменения в статью 94 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в пункт 2 статьи 94 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2009, N 1, ст. 20; 2014, N 19, ст. 2304; 2018, N 22, ст. 3040) изменение, заменив слова "с момента получения обществом соответствующего заявления (требования)" словами "с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества (если общество является кредитной организацией, к такому обществу доля переходит с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества) или с даты получения обществом соответствующего требования".

Президент Российской Федерации В. Путин