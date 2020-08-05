Шесть лет назад казалось, что Россия не проживет без французского камамбера или итальянского пармезана, а в отсутствие "резиновых" иностранных огурцов и помидоров население перейдет на макароны и кашу. Но уже скоро выяснилось, что отечественные аграрии научились делать сыры ничуть не хуже, наши помидоры из теплиц вполне можно спутать с только что сорванными с огородной грядки, а российская мраморная говядина может претендовать на эталонную в странах Европы.

В тот день, 6 августа 2014 года, президент РФ подписал указ, запрещающий ввоз целого списка продовольственных товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Чуть позже к ним добавилось еще несколько стран. Запрет коснулся рыбы, мяса, овощей, фруктов и других продуктов. На тот момент в страну ввозилось продовольствия (по результатам 2013 года) на 43,3 млрд долларов. С тех пор он сократился на треть - до 30 млрд долларов в 2019 году, подсчитали в минсельхозе.

Введение контрсанкций послужило толчком для развития отечественного АПК. С 2013 года государство увеличило объем поддержки АПК более чем в полтора раза: с чуть менее 198 млрд рублей до 311,5 млрд рублей. За счет этого объемы производства выросли по всем основным продуктам питания.

Если в 2013 году в России было выращено 92,4 млн тонн зерна, то в 2019 году урожай составил 121,2 млн тонн. Сои мы стали выращивать почти в три раза больше (4,4 млн тонн против 1,5 млн тонн в 2013 году), сахарной свеклы - вдвое больше (1,14 млн тонн в сравнении с 538 тыс. тонн). Производство отечественных тепличных овощей выросло более чем вдвое (с 538 тыс. тонн до 1,14 млн тонн), плодов и ягод - тоже почти вдвое (с 678 тыс. тонн до 1,18 млн тонн). Производство свиней на убой скакнуло с 3,6 млн тонн в 2013 году до 5,03 млн в 2019-м, а птицы - с 5,2 млн тонн до 6,7 млн.

За шесть лет фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 119%, пищевых продуктов - 131%, напитков - 105%.

В стране нет проблем с самообеспеченностью основными продуктами питания, акцентируют внимание в минсельхозе. Более того, некоторой агропродукции мы производим значительно больше, чем потребляем. Например, растительного масла в стране выпускается на 75% больше того, что нам нужно, зерна - в полтора раза больше, сахара - на четверть.

Это позволило увеличить экспорт продукции АПК в полтора раза - с 16,8 млрд долларов в 2013 году до 25,6 млрд долларов в 2019 году. Россия вошла в число лидеров по поставкам на мировой рынок пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и другой продукции. Значительно увеличился экспорт мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Татьяна Карабут

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Село стало драйвером нашей экономики

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства:

- Шесть лет назад наша страна ввела ограничения на поставки сельхозпродукции и продовольствия из ряда иностранных государств. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что это решение оказало положительное влияние на отрасль, придало новый импульс развитию целого ряда направлений агропромышленного комплекса. Благодаря работе наших аграриев и эффективной государственной политике за прошедшие шесть лет объем производства продукции АПК увеличился на 22,4%, а отрасль стала одним из драйверов российской экономики в целом и создала стимулы для комплексного развития сельских территорий.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Фото: Минсельхоз

Нам удалось во многом изменить восприятие сельского хозяйства как нерентабельной и рискованной отрасли и сформировать в деловой среде понимание, что это современный, высокотехнологичный и прибыльный бизнес. По итогам прошлого года рентабельность сельхозорганизаций достигла 13,3%, что почти в два раза выше показателя 2013 года. Сегодня мы отмечаем стабильный приток российского и иностранного капитала даже со стороны инвесторов, которые раньше не имели никакого отношения к АПК. Отрасль стала одним из крупнейших потребителей новых технологий и передовых научных разработок. Все больше людей видят в сельском хозяйстве возможности и перспективы как для себя, так и для своего бизнеса.

Важнейшим результатом последних лет является создание в аграрном секторе десятков тысяч рабочих мест. Открытие и интенсивное развитие агропредприятий по всей стране позволило значительно улучшить ситуацию с занятостью на селе. Более того, сегодня, когда Россия, как и весь мир, сталкивается с последствиями пандемии коронавируса, АПК выступает донором рабочих мест для других секторов экономики и готов принимать специалистов из самых разных, в том числе высокотехнологичных, областей.

За прошедшие шесть лет Россия смогла не только укрепить собственную продовольственную безопасность, которая является для нас безусловным приоритетом, но и стать одним из ключевых игроков на глобальном рынке. Напомню, что до введения эмбарго мы ввозили в страну в 2,5 раза больше продукции АПК, чем экспортировали сами. Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом - эти показатели уже вплотную приблизились друг к другу. Так, удалось сократить импорт свинины почти в десять раз. Закупки мяса крупного рогатого скота снизились более чем на 1,5 млрд долларов, иностранных сыров и творога - на 1 млрд долларов. Учитывая существенный рост экспортного потенциала АПК в последние годы, есть все основания полагать, что в среднесрочной перспективе значения экспорта и импорта в нашей стране достигнут баланса.

До введения эмбарго в страну ввозилось продовольствия в 2,5 раза больше, чем экспортировалось. Теперь эти показатели почти сравнялись

Кроме того, эмбарго дало возможности для роста в тех сегментах производства, в которых мы ранее не имели больших перспектив. Например, активное развитие получило сыроделие, значительных успехов достигло тепличное овощеводство, сформирована основа для роста производства органической продукции, потребление которой сейчас является мировым трендом. Уверен, что мы сможем не только достичь импортозамещения по этим и ряду других направлений, но и успешно конкурировать на глобальном рынке, увеличивая наши экспортные доходы.