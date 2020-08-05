Гражданам будут чаще напоминать о необходимости пройти диспансеризацию

В регионах постепенно возобновляется диспансеризация, временно приостановленная на время эпидемии новой коронавирусной инфекции. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и поэтапным снятием ограничительных мер поликлиники вновь проводят медицинские осмотры и всероссийскую диспансеризацию взрослого населения, - сообщили в ВСС. Приглашать на обследование теперь будут чаще - не раз в квартал, а каждый месяц.

Сегодня медицинские осмотры и диспансеризация стали вновь доступны для взрослого населения России, за исключением граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц из группы риска, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Они смогут пройти диспансеризацию только после полного снятия ограничений и устранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

В прошлом году профилактические обследования прошли более половины населения страны. И это важно, так как диспансеризация позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии, когда человек еще не чувствует никаких симптомов нездоровья. При этом примерно треть застрахованных в ОМС проходят диспансеризацию нерегулярно и теперь нуждаются в постоянном лечении, - подчеркивается в сообщении ВСС. Кроме того, как показывают опросы, россияне зачастую ведут себя безответственно по отношению к своему здоровью: они могут нарушать рекомендации врачей, не соблюдая регулярность в приеме лекарств, а также сохранять вредные привычки. "Меньше половины россиян принимают все назначенные врачом лекарства", - говорят в ВСС.

В Указе Президента о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет.

На сегодняшний момент, по данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России у мужчин составляет 67,5 лет, а у женщин 77,4 года. То есть, мужчины по-прежнему живут у нас в среднем на десять лет меньше, чем женщины.

"Мужчины меньше времени и внимания уделяют своему здоровью, - говорит начальник управления организации ОМС страховой медицинской компании Наталья капитонова. - Из общего количества прошедших диспансеризацию, представители сильного пола составляют только 40 процентов. В то время как основная цель диспансеризации - профилактическая. Например, многие случаи заболевания раком диагностируются слишком поздно. Ежегодно в РФ фиксируется около 480 тысяч новых случаев рака, а умирает - более 280 тысяч заболевших. Или, например, сахарный диабет. Заболевание развивается медленно, на начальной стадии симптомы едва заметны и люди не спешат обращаться к врачам. Благодаря широкому охвату информирования населения представителями страховых медицинских организаций, в прошлом 2019 году число впервые установленных диагнозов сахарного диабета в России увеличилось на 27 процентов по сравнению с показателями 2010 года".

Регулярная диспансеризация позволяет своевременно распознать хроническое заболевание и направить пациента на диспансерное наблюдение лечащим врачом. Это позволит своевременно подобрать эффективное лечение и предупредить прогрессирование имеющегося или возникновение нового заболевания, - отмечает эксперт.

"Диспансеризация проводится для пациентов бесплатно по полису ОМС. Кроме того, сам процесс прохождения диспансеризации с 2019 года стал удобнее: ее можно пройти не только в рабочее, но и в вечернее время после 18.00, а также по субботам. расширяется перечень обследований - например, с прошлого года в диспансеризацию включены онкоскриниги", - добавляет вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов, .

Одна из обязанностей страховых компаний - напоминать людям о необходимости пройти обследование, и они это делают разными способами: рассылают СМС-сообщения, например. Причем если раньше такое напоминание они делали раз в квартал, то теперь - каждый месяц.

"Если пациент не придет к врачу, страховой представитель должен проинформировать его еще раз и связаться с ним для выяснения причин. Кроме того, пациентов, которые состоят на наблюдении по итогам диспансеризации, страховые представители информируют о необходимости явиться к врачу в обязательном порядке", - отмечают в ВСС.

Этапы диспансеризации

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап обследования необходим для того, чтобы выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. Если выяснится. Что пациенту нужно более углубленное обследование, врач-терапевт направляет его на второй этап, который включает в себя консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза.

Нововведения-2020 для прохождения диспансеризации в условиях сохранения рисков второй волны COVID-19

· Пациентам требуется заранее записаться в поликлинику, выбрав определенное время и день. Услуга доступна на Едином портале государственных услуг, сайте медицинской организации и прочих дистанционных сервисах. Можно записаться и по телефону.

· При необходимости возможна организация "комплексной записи" (в один день на осмотр к нескольким специалистам).

· Прохождение медосмотра пациентом, перенесшим COVID-19, допустимо только при отсутствии симптомов заболевания и наличия двух отрицательных результатов лабораторных исследований биологического материала с промежутком не менее 1 суток.

· При посещении поликлиники обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5 метра, ношение масок и прохождение термометрии. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

· Для прохождения диспансеризации желательно прийти в поликлинику утром, на голодный желудок, до выполнения каких-либо физических нагрузок, в том числе и утренней физической зарядки.

· Медорганизациями должно быть предусмотрено разделение потоков посетителей, обратившихся для прохождения профилактических мероприятий, в том числе с использованием отдельных входов в здание, минуя регистратуру.

ВАЖНО! В случае выявления пациента с повышенной температурой тела, администрацией медицинской организации будут предприняты меры по его изоляции в соответствии с оперативным планом первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию.