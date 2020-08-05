Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту

От 3 до 5 миллиардов долларов - в такую сумму губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от катастрофы в столице Ливана, где накануне прогремела серия взрывов в морской гавани, которая полностью лежит в руинах. В общей сложности пострадало полгорода.

Как передает РИА Новости, господин Аббуд сравнил бедствие с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Взрывы (их было два) оказались такой мощности, что звук услышали в столице Кипра - Никосии. Списки погибших (их уже более ста) и раненых (около четырех тысяч) все время уточняются.

По данным губернатора, подтвердилась гибель 10 человек из пожарной команды Бейрута. Жертвой беспрецедентного происшествия стал генсек партии ливанских христиан-маронитов "Катаиб" Назар Наджарян. Среди раненых есть миротворцы ООН и дипломаты. Так, пострадало российское посольство в Бейруте - взрывной волной вынесло двери и окна, одной сотруднице оказана медицинская помощь. Ранения получил и консул Казахстана, зданию дипмиссии республики причинен серьезный ущерб - в частности, там в одном из помещений обрушился потолок.