Иностранные студенты смогут легально работать в России

Вступил в силу закон, по которому иностранные студенты могут устраиваться на работу в России без получения специального разрешения или патента.

Теперь иностранные студенты-очники смогут легально подрабатывать в свободное от учебы время, уточняет пресс-служба Минобрнауки.

Все, что потребуется ребятам для заключения трудового или гражданско-правового договора с работодателем, - предоставить справку из вуза или колледжа с госаккредитацией о том, что они учатся в России.

Легче станет и компаниям, готовым принять на работу иностранную учащуюся молодежь. Получать отдельное разрешение на наем иностранцев в этом случае не потребуется.

Закон долгожданный. Ведь до него иностранные студенты могли работать без разрешения на работу или патента только во время каникул. Учитывая что многие ребята из-за рубежа учатся в России платно, подработка была отличным способом частично сократить расходы. Теперь работать и учиться можно спокойно, не бегая за множеством бумаг.

Закон предписывает, что заключенный со студентами-иностранцами договор подлежит расторжению после завершения или прекращения обучения. После компания вполне легально сможет нанять на работу уже не студента, а дипломированного специалиста.