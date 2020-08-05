Итальянский ресторатор предложил запретить Гавайскую пиццу

Итальянский ресторатор Джулио Дзомпи предложил не называть пиццей блюдо, которое только внешне похоже на пиццу, а на самом деле является лепешкой с ананасом.

По словам шеф-повара, точки общепита "идут на поводу у клиентов, которые не знают, какой пицца должна быть". "Солененькой, с моцареллой и помидорами", - продолжил Дзомпи. И добавил, что творчество в кулинарном деле допустимо, но за рамки выходить не стоит - надо придерживаться определенных параметров.

"Тут проблема только в названии. Пицца - это "Маргарита", "Капричоза" и так далее. Но пицца с ананасом - это как спагетти с вареньем. Это не совсем правильно. Итальянские пиццерии должны придерживаться традиционной рецептуры", - объяснил ресторатор в эфире радио Sputnik.