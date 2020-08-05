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Рубрика: В мире

"КОВИД" с осложнением

Как пандемия повлияла на рынок труда в республике и ЕАЭС
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 171(8225)
жегодно из Киргизии на заработки в Россию отправляются тысячи человек. Фото: Темир Сыдыкбеков жегодно из Киргизии на заработки в Россию отправляются тысячи человек. Фото: Темир Сыдыкбеков
жегодно из Киргизии на заработки в Россию отправляются тысячи человек. Фото: Темир Сыдыкбеков
Не менее ста тысяч киргизстанцев, ранее выехавших на заработки за рубеж, могут до конца года вернуться обратно из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков заявили в Клубе региональных экспертов "Пикир".

Ждут открытия

Согласно данным МИД Киргизии, в течение трех месяцев после начала пандемии в республику возвратились более 20 тысяч граждан. Подавляющее большинство - из России. В основном - женщины, дети и люди с различными заболеваниями, но около трети - люди, потерявшие работу из-за снижения экономической активности. Однако трудоустроиться на родине оказалось еще тяжелее, чем раньше. По оценкам Евразийской экономической комиссии, уровень безработицы на Тянь-Шане рос в последние месяцы более высокими темпами, чем в других странах Евразийского союза.

- Пандемия не могла не отразиться на рынке труда ЕАЭС, поскольку чрезвычайные меры, которые принимались странами союза, хоть и были нацелены на профилактику распространения инфекции, повлекли за собой остановку или закрытие многих предприятий, где работали граждане Киргизстана, - подчеркивает сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир", политолог Игорь Шестаков. - Основная часть трудовых мигрантов, вернувшихся в республику, осознают сложность нынешней ситуации и надеются вновь выехать в РФ. Многих из них интересует вопрос, когда Россия снова откроет воздушное и наземное транспортное сообщение с Киргизией. Возможно, им придется трудоустраиваться в новых местах. Но в любом случае желание вернуться в Россию у них есть.

Фото: kabar.kg
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- Люди хотят вернуться, аргументируя это тем, что в Киргизстане работы практически нет, - объясняет Гулшан Долонбаева, председатель Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" (Екатеринбург). - Но и те, кто не успел выехать с территории России до закрытия границ, оказались в непростом положении. Многие остались без работы, обнажилась проблема отсутствия трудовых договоров. Кто-то остался без жилья, несмотря на то, что живут в съемных квартирах по 3-4 семьи, и оплачивают аренду вскладчину. Конечно, есть хорошие и добрые люди, которые пошли навстречу. Они помогали квартирантам, входили в положение, но было и так, что семьи просто выставляли на улицу.

Экспертную точку зрения подтверждают и сами мигранты. Один из них - Айбек, 33-летний житель села Сокулук, расположенного под Бишкеком. Весной он вернулся в Киргизию. Объясняет свое решение тем, что в РФ начались трудности, и он, чтобы сохранить хоть какой-то заработок, необходимый для содержания семьи, решил поработать на родине. Здесь он устроился работать в одну из столичных служб такси. Надеется, временно.

- В России я работал экспедитором, - утверждает он. - Откровенно говоря, с нетерпением жду, когда закончится пандемия. Уровень зарплат - местной и российской - несравним. Да и отношение к трудящимся - тоже.

Кредиты и переквалификация

Как хотя бы немного смягчить возросшее давление на рынок труда в Киргизии? В Госслужбе миграции при правительстве Киргизии рассматривают несколько вариантов. Один из них - переквалификация под требования местных работодателей.

- Мы ведем переговоры об этом с министерством труда, - подчеркнула главный специалист Госслужбы миграции при ПКР Бактыгуль Айдакеева. - Но из-за пандемии вопросы решаются не так быстро, как хотелось бы. Многие чиновники сегодня вынуждены работать в удаленном режиме, и это тормозит принятие определенных решений.

Председатель общественного наблюдательного совета Госслужбы миграции при правительстве КР Нурбюбю Керимова, в свою очередь, предлагает властям республики облегчить доступ к кредитам на развитие бизнеса.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Из-за пандемии в Киргизии участились случаи нарушения прав трудящихся

- Да, многие граждане КР ждут, когда ситуация нормализуется и границы с Россией откроются, - признает она. - Но необходимо понимать, что пандемия многое изменила, и жизнь стала другой. Поэтому нужно стремиться трудоустраивать людей на родине. У нас аграрная страна с большим экспортным потенциалом. Для развития отрасли требуются льготные займы. Люди смогут заняться бизнесом и одновременно развивать регионы.

От сезона до сезона

Безработица и сокращение доходов затронули не только мигрантов, но и самих россиян. В этом, по крайней мере, заверила киргизскую аудиторию замначальника отдела этноконфессиональных отношений Департамента внутренней политики Свердловской области (Екатеринбург) Елена Губина. В большей степени от пандемии пострадали граждане, трудоустроенные в сфере услуг, общественного питания и торговли непродовольственными товарами, а также сотрудники клининговых компаний и больших торговых центров. Тем не менее российская сторона не оставила мигрантов без поддержки.

- Мы совместно с департаментом по труду и занятости населения области обсуждали вопрос трудоустройства мигрантов, потерявших работу, - заявила Елена Губина. - Прежде всего, речь шла о возможностях предоставить им рабочие места в сферах сельского хозяйства и благоустройства. Конечно, это временные меры, но людей надо куда-то пристраивать. Мы разработали и отправили в диаспоры методические рекомендации по поиску работы, а также создали сайт вакансий. В целом в сезон сельскохозяйственных и строительных работ на территории нашего региона находятся порядка 300 тысяч трудовых мигрантов. В остальное время - приблизительно сто тысяч без учета тех, кто получил гражданство или имеет вид на жительство.

Фото: sputnik.kg
Эксперты обсудили роль Киргизии в ЕАЭС

Сейчас, по официальным оценкам, на территории Свердловской области пребывает около 200 тысяч иностранных граждан, что примерно на треть меньше обычного. Из них нормально трудоустроены в сфере строительства, благоустройства и торговли продовольственными товарами примерно половина. Но ситуация изменится. В 2023 год у в области готовятся провести универсиаду и масштабные мероприятия, посвященные трехсотлетию Екатеринбурга. "В связи с этим планируется строительство школ, крупных спальных районов и их благоустройство, поэтому рабочие руки будут нужны", - заверяет Елена Губина.

P.S. Автор благодарит Клуб региональных экспертов "Пикир" за помощь в подготовке материала.

Мнение

Асилбек Эгамбердиев, журналист, эксперт по трудовой миграции в России (Москва)

Основными поставщиками трудовых ресурсов в Евразийском экономическом союзе являются Армения, Беларусь и Киргизстан. Однако кризис показал, насколько не равными правами наделены мигранты из этих республик. Из-за пандемии и мер, предпринятых странами союза, десятки тысяч трудовых мигрантов из КР оказались в крайне тяжелых условиях. Их проблемы решаются очень медленно, хотя люди являются основной ценностью Евразийского союза. К сожалению, эта ситуация предоставляет "козыри" противникам интеграции, которые сеют в обществе сомнения относительно единства ЕАЭС и все активнее пропагандируют идею о выходе республики из объединения.Учитывая, что трудовые ресурсы на данный момент составляют главный экспортный потенциал Киргизстана, я думаю, что власти КР должны добиваться наиболее комфортного пребывания своих граждан в России и Казахстане. Равно, как и власти этих государств должны пересмотреть свои подходы к трудовым мигрантам из союзной страны. Например, позволить свободно передвигаться по территории и отказаться от миграционных карт.

Александр Барсуков, замдекана факультета политики и международных отношений СИУ - филиала РАНХиГС при президенте РФ (Новосибирск)

Мы должны понимать, что изменения на рынке труда уже произошли. И здесь нужно учитывать важный момент - взаимное признание дипломов стран ЕАЭС. Более того, в ближайшие годы может быть расширен прием в вузы РФ студентов из стран Центральной Азии (ЦА) по специальностям, востребованным на рынках труда как России, так и ЦА.

Именно вузы смогут активно формировать процессы, связанные с развитием рынка труда ЕАЭС. В рамках союза существует стереотип, что он - исключительно торгово-экономическое объединение и не должен затрагивать гуманитарно-образовательную повестку. Однако подобный подход должен быть изменен, поскольку выпускники российских вузов из Киргизстана и других стран ЦА будут менять имидж трудовой миграции, которая зачастую ассоциируется с неквалифицированными работниками. Эти молодые специалисты будут иметь шансы занять совершено новые ниши на рынке труда РФ.

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