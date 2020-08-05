Не менее ста тысяч киргизстанцев, ранее выехавших на заработки за рубеж, могут до конца года вернуться обратно из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков заявили в Клубе региональных экспертов "Пикир".

Ждут открытия

Согласно данным МИД Киргизии, в течение трех месяцев после начала пандемии в республику возвратились более 20 тысяч граждан. Подавляющее большинство - из России. В основном - женщины, дети и люди с различными заболеваниями, но около трети - люди, потерявшие работу из-за снижения экономической активности. Однако трудоустроиться на родине оказалось еще тяжелее, чем раньше. По оценкам Евразийской экономической комиссии, уровень безработицы на Тянь-Шане рос в последние месяцы более высокими темпами, чем в других странах Евразийского союза.

- Пандемия не могла не отразиться на рынке труда ЕАЭС, поскольку чрезвычайные меры, которые принимались странами союза, хоть и были нацелены на профилактику распространения инфекции, повлекли за собой остановку или закрытие многих предприятий, где работали граждане Киргизстана, - подчеркивает сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир", политолог Игорь Шестаков. - Основная часть трудовых мигрантов, вернувшихся в республику, осознают сложность нынешней ситуации и надеются вновь выехать в РФ. Многих из них интересует вопрос, когда Россия снова откроет воздушное и наземное транспортное сообщение с Киргизией. Возможно, им придется трудоустраиваться в новых местах. Но в любом случае желание вернуться в Россию у них есть.

- Люди хотят вернуться, аргументируя это тем, что в Киргизстане работы практически нет, - объясняет Гулшан Долонбаева, председатель Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" (Екатеринбург). - Но и те, кто не успел выехать с территории России до закрытия границ, оказались в непростом положении. Многие остались без работы, обнажилась проблема отсутствия трудовых договоров. Кто-то остался без жилья, несмотря на то, что живут в съемных квартирах по 3-4 семьи, и оплачивают аренду вскладчину. Конечно, есть хорошие и добрые люди, которые пошли навстречу. Они помогали квартирантам, входили в положение, но было и так, что семьи просто выставляли на улицу.

Экспертную точку зрения подтверждают и сами мигранты. Один из них - Айбек, 33-летний житель села Сокулук, расположенного под Бишкеком. Весной он вернулся в Киргизию. Объясняет свое решение тем, что в РФ начались трудности, и он, чтобы сохранить хоть какой-то заработок, необходимый для содержания семьи, решил поработать на родине. Здесь он устроился работать в одну из столичных служб такси. Надеется, временно.

- В России я работал экспедитором, - утверждает он. - Откровенно говоря, с нетерпением жду, когда закончится пандемия. Уровень зарплат - местной и российской - несравним. Да и отношение к трудящимся - тоже.

Кредиты и переквалификация

Как хотя бы немного смягчить возросшее давление на рынок труда в Киргизии? В Госслужбе миграции при правительстве Киргизии рассматривают несколько вариантов. Один из них - переквалификация под требования местных работодателей.

- Мы ведем переговоры об этом с министерством труда, - подчеркнула главный специалист Госслужбы миграции при ПКР Бактыгуль Айдакеева. - Но из-за пандемии вопросы решаются не так быстро, как хотелось бы. Многие чиновники сегодня вынуждены работать в удаленном режиме, и это тормозит принятие определенных решений.

Председатель общественного наблюдательного совета Госслужбы миграции при правительстве КР Нурбюбю Керимова, в свою очередь, предлагает властям республики облегчить доступ к кредитам на развитие бизнеса.

- Да, многие граждане КР ждут, когда ситуация нормализуется и границы с Россией откроются, - признает она. - Но необходимо понимать, что пандемия многое изменила, и жизнь стала другой. Поэтому нужно стремиться трудоустраивать людей на родине. У нас аграрная страна с большим экспортным потенциалом. Для развития отрасли требуются льготные займы. Люди смогут заняться бизнесом и одновременно развивать регионы.

От сезона до сезона

Безработица и сокращение доходов затронули не только мигрантов, но и самих россиян. В этом, по крайней мере, заверила киргизскую аудиторию замначальника отдела этноконфессиональных отношений Департамента внутренней политики Свердловской области (Екатеринбург) Елена Губина. В большей степени от пандемии пострадали граждане, трудоустроенные в сфере услуг, общественного питания и торговли непродовольственными товарами, а также сотрудники клининговых компаний и больших торговых центров. Тем не менее российская сторона не оставила мигрантов без поддержки.

- Мы совместно с департаментом по труду и занятости населения области обсуждали вопрос трудоустройства мигрантов, потерявших работу, - заявила Елена Губина. - Прежде всего, речь шла о возможностях предоставить им рабочие места в сферах сельского хозяйства и благоустройства. Конечно, это временные меры, но людей надо куда-то пристраивать. Мы разработали и отправили в диаспоры методические рекомендации по поиску работы, а также создали сайт вакансий. В целом в сезон сельскохозяйственных и строительных работ на территории нашего региона находятся порядка 300 тысяч трудовых мигрантов. В остальное время - приблизительно сто тысяч без учета тех, кто получил гражданство или имеет вид на жительство.

Сейчас, по официальным оценкам, на территории Свердловской области пребывает около 200 тысяч иностранных граждан, что примерно на треть меньше обычного. Из них нормально трудоустроены в сфере строительства, благоустройства и торговли продовольственными товарами примерно половина. Но ситуация изменится. В 2023 год у в области готовятся провести универсиаду и масштабные мероприятия, посвященные трехсотлетию Екатеринбурга. "В связи с этим планируется строительство школ, крупных спальных районов и их благоустройство, поэтому рабочие руки будут нужны", - заверяет Елена Губина.

P.S. Автор благодарит Клуб региональных экспертов "Пикир" за помощь в подготовке материала.

Мнение

Асилбек Эгамбердиев, журналист, эксперт по трудовой миграции в России (Москва)



Основными поставщиками трудовых ресурсов в Евразийском экономическом союзе являются Армения, Беларусь и Киргизстан. Однако кризис показал, насколько не равными правами наделены мигранты из этих республик. Из-за пандемии и мер, предпринятых странами союза, десятки тысяч трудовых мигрантов из КР оказались в крайне тяжелых условиях. Их проблемы решаются очень медленно, хотя люди являются основной ценностью Евразийского союза. К сожалению, эта ситуация предоставляет "козыри" противникам интеграции, которые сеют в обществе сомнения относительно единства ЕАЭС и все активнее пропагандируют идею о выходе республики из объединения.Учитывая, что трудовые ресурсы на данный момент составляют главный экспортный потенциал Киргизстана, я думаю, что власти КР должны добиваться наиболее комфортного пребывания своих граждан в России и Казахстане. Равно, как и власти этих государств должны пересмотреть свои подходы к трудовым мигрантам из союзной страны. Например, позволить свободно передвигаться по территории и отказаться от миграционных карт.



Александр Барсуков, замдекана факультета политики и международных отношений СИУ - филиала РАНХиГС при президенте РФ (Новосибирск)



Мы должны понимать, что изменения на рынке труда уже произошли. И здесь нужно учитывать важный момент - взаимное признание дипломов стран ЕАЭС. Более того, в ближайшие годы может быть расширен прием в вузы РФ студентов из стран Центральной Азии (ЦА) по специальностям, востребованным на рынках труда как России, так и ЦА.

Именно вузы смогут активно формировать процессы, связанные с развитием рынка труда ЕАЭС. В рамках союза существует стереотип, что он - исключительно торгово-экономическое объединение и не должен затрагивать гуманитарно-образовательную повестку. Однако подобный подход должен быть изменен, поскольку выпускники российских вузов из Киргизстана и других стран ЦА будут менять имидж трудовой миграции, которая зачастую ассоциируется с неквалифицированными работниками. Эти молодые специалисты будут иметь шансы занять совершено новые ниши на рынке труда РФ.