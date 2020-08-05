Как брестчанин Александр Скиндер пошел на разрыв шаблона и добавил хрен в шоколад

Хрен, аджика, острый перец. Это не приправы к плову или холодцу, а… начинка для шоколадных конфет. Делают их в Бресте, а необычный вкус кондитерских изделий оценили многие уже и за пределами Беларуси. Корреспондент "СОЮЗа" решил отведать яства со сладкого стола, а заодно разузнать, как начинался этот бизнес "с перчинкой".

А начиналось все, можно сказать, с гадания на кофейной гуще. Белта

А начиналось все, можно сказать, с гадания на кофейной гуще. Как это часто бывает, случайно, говорит Александр, приглашая в небольшой дегустационный зал с диванчиком и несколькими столиками. Здесь уютно. Антураж дополняют винтажная гитара и русский рок 1990-х, звучащий ненавязчивым фоном.

- Попробовав наш кофе с конфеткой, многие говорят, что у них не получается так его приготовить, хоть и делают из того же зерна. Поэтому с удовольствием заглядывают на чашечку кофе в наш магазин, - замечает хозяин заведения.

До открытия своего дела Александр, окончивший столичный университет, работал финансистом в госструктуре. Но однажды решил оставить службу. Снял официальный костюм, галстук и занялся продажей кофе. Первый магазинчик был в торговом центре, куда начинающий предприниматель с компаньонами привез около 40 сортов кофе и чая. Изначально решили продавать не готовый молотый кофе, а только зерно, причем такое, которого не было в широком ретейле. Всегда, говорит Александр, хотелось эксклюзива. Затем начали внедрять различные кофейные вариации, а еще занялись продажей техники и ее обслуживанием.

Однажды торговый центр не продлил аренду павильона. Предпринимателю пришлось искать новое место. Магазин-кофейня обосновался в бывшей проходной швейной фабрики. Но нет худа без добра. Дело получило неожиданный оборот.

Как-то Александр привез с закупок необычную конфету: кофейные зерна в шоколаде. И тут же родилась идея: подарить брестчанам и гостям города не только напитки, но и свои сладости вприкуску.

- Изначально сделали 10-15 видов конфет, - рассказывает Скиндер. - Орешек, вишенка, клюковка. Вкусно, но вполне заурядно. Потом знакомые, постоянные покупатели, начали делиться своими идеями. Стали экспериментировать. Первая эксклюзивная конфета, помню, была с сыром.

Дальше пошли конфеты с перцем, крапивой и другими необычными начинками. Оригинальной формы - например, шоколадная пицца или яичница. Как-то туристы попросили сделать конфетку в виде пуговицы брестского фонарщика - на память. Так родился нетривиальный и вкусный сувенир. Шоколад с аджикой заказал ресторан кавказской кухни. А хрен в качестве начинки, говорит Александр, вообще появился по приколу:

- В Украине есть фишка - сало в шоколаде. Делают его раз в год, к 1 апреля. Я решил найти наш белорусский ответ. Вот и взяли хрен. Это стало "открывашкой" на пути к желудку и сердцу покупателя. Человек приходит и говорит, мол, все пробовал, а вот хрен в шоколаде - никогда!

Но одно дело придумать конфетку с хреном. Гораздо сложнее разработать и произвести упаковку, чтобы конфету можно было продать не только в своем магазине. Это стало отдельным направлением бизнеса: проектирование макета, специальная бумага, лазерная гравировка… Времени уходит больше, чем на изобретение оригинального продукта.

Сегодня бывший финансист Александр Скиндер - известный шоколатье. При этом в своей кофейне он по совместительству директор, продавец, экспедитор и счетовод. А его помощница и шоколадная фея - супруга Марина. Она разрабатывает рецептуру и готовит изделия. И оба строят амбициозные планы: "Хотелось бы создать маленькую "Коммунарку". Кто не знает, это крупнейшая в Беларуси кондитерская фабрика.

Арифметика дела

На открытие бизнеса ушло около 15 тысяч долларов: это затраты на торговое оборудование, закупку первой партии продукции, аренда и реклама. Такую же сумму пришлось вложить при переходе от павильона в торговом центре к магазину-кофейне. Более 50 процентов прибыли берет аренда. На приготовление одной чашки кофе тратится две минуты. Чтобы окупить постоянные расходы, нужно приготовить хотя бы 50 чашек напитка. Для этого потребуется полтора часа при 12-часовом рабочем дне кофейни.

Отказавшись от наемных сотрудников и взяв всю работу на себя, Александр получает дополнительный доход за счет экономии на зарплатах - более 1000 белорусских рублей (примерно 30 тысяч российских) в месяц.