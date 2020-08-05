Правила

Можно ли взять в самолет домашнего питомца?

"Скоро вылетаем с приятельницей из Солигорска на отдых в Турцию. Летим из Минска. Могу ли я взять с собой в самолет собаку, оформив все необходимые документы. Людмила Савельева, Курск".

Как пояснили в авиакомпании "Белавиа", перевозка домашних питомцев на чартерных рейсах временно приостановлена:

"Пассажир в стране отдыха в случае обнаружения у него симптомов инфекции может быть помещен на карантин или в медучреждение для лечения. Учитывая это, а также невозможность предоставить специальные условия для содержания питомца при отсутствии заболевшего хозяина, часть стран ввели запрет на ввоз животных. Поэтому на время пандемии коронавируса авиакомпания не принимает к перевозке домашних животных на чартерных рейсах".

Здоровье

Как попасть на реабилитацию после COVID-19 в белорусский санаторий?

"В марте я переболела коронавирусной инфекцией. Слышала, что в Беларуси санатории разработали специальные программы по оздоровлению людей, перенесших COVID-19. Хотелось бы узнать об этом подробнее. Валентина Филимонова, Ленинградская область".

Как рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Беларуси Геннадий Болбатовский, 29 здравниц из 160 оказывают реабилитацию и санаторно-курортное лечение людям, перенесшим пневмонию, в том числе в результате заражения коронавирусной инфекцией. Более половины санаториев имеют в наличии профиль лечения "органы дыхания". Есть стандарт лечения по таким патологиям с набором процедур. Конкретные назначения дает врач - для пациентов, перенесших пневмонию как вследствие коронавирусной инфекции, так и без нее.

Сейчас белорусские здравницы заполнены на 70 процентов. Из 17 тысяч отдыхающих на конец июля 1,3 тысячи составляли иностранные граждане, 80 процентов из них - россияне. Путевки реализуются в соответствии с рекомендациями Минздрава на 14 дней и предполагают предварительную оплату как минимум 50% стоимости. Узнать об их наличии в свободной реализации и стоимости можно через портал sanatorii.by. Правда, часть путевок некоторые санатории оставляют для реализации через свои маркетинговые службы, поэтому туда и нужно обращаться, если на общем ресурсе не найдется нужного варианта.

Транспорт

За сколько часов до отправления поезда можно купить билеты в режиме онлайн?

"Собираюсь в путешествие по Беларуси в конце августа. Точных дат переездов пока не планирую, все решу на месте. За сколько часов до отправления поезда можно купить билеты в режиме онлайн? Денис Коростылев, Пенза".

В пресс-центре БЖД сообщили, что приобрести электронный билет можно не позднее чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда). Ранее в таком случае при покупке через интернет электронная регистрация была недоступна и нужно было обращаться в билетные кассы. Вообще, привлекательность билетов с электронной регистрацией, а также связанных с ней дополнительных возможностях растет. Всего с мая по июль в системе продаж было оформлено более 420 тыс. электронных билетов на поезда с нумерованными местами. Востребована и возможность предварительной дистанционной оплаты за постельное белье. Услуга предоставляется при оформлении электронных билетов в купейных, плацкартных вагонах и вагонах "СВ" поездов межрегиональных линий. С момента внедрения этой опции в мае ею уже воспользовались более 20 тыс. пассажиров.

Дело

Чем заняться фермеру в Беларуси?

"Я вышел на пенсию и хочу с супругой вернуться в Беларусь, где у меня есть небольшой дом в сельской местности. Думаем заняться фермерством. Подскажите наиболее перспективные направления для сельского предпринимательства. Александр Свирид, Ахтубинск".

Более 90 процентов белорусских фермеров занимаются растениеводством, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Только за прошлый год фермеры, которых в стране 2790, произвели продукции на 556 миллионов белорусских рублей. Это 2,7 процента от общего объема сельхозпродукции в стране.

Будущее фермерских хозяйств - за укрупнением и специализацией, прогнозирует директор Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Андрей Пилипук: "Небольшие формы хозяйствования будут уходить в специализированные ниши. Они будут либо обеспечивать собственную агроусадьбу, либо производить уникальные продукты, которые ориентированы на узкий рынок. Но большинство хозяйств, которые нацелены на получение прибыли, будут расширяться и увеличивать масштабы своей деятельности. Это - мировая практика".

Собственно, это уже и происходит. Если раньше средний размер земельного участка белорусского фермера был около 50 гектаров, то сейчас он приближается к 90 гектарам.