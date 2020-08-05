Марина Смоленская - о том, как проявляют себя в кризис мужчины и женщины

Уже полгода из-за коронавируса мы живем в абсолютно новых для нас непростых реалиях. Кто-то полностью адаптировался к ним, кто-то впал в уныние. Реакция, по мнению психологов, зависит от многих факторов: возраста, профессии, семейного положения, темперамента. И еще, как оказалось, от пола. О том, кто же увереннее держит удары судьбы - женщина или мужчина - и почему, нам рассказала врач-психотерапевт, специалист по семейной терапии Марина Смоленская.

Психологи признают: есть биологическая разница в том, как реагируют на кризисы мужчины и как женщины. Сергей Куксин

В последнее время модным стал постулат о том, что женщины вовсе даже не слабый пол, а напротив, они более стойкие и выносливые , чем мужчины. Согласны с этим?

Марина Смоленская: Пожалуй, реакция на сложные обстоятельства и то, как человек им противостоит, зависит от личности, а не от пола. Тем не менее есть и чисто биологическая разница в том, как реагируют на кризисы мужчины и женщины. Не то чтобы лучше или хуже. Скорее по-разному. Мужчина - разведчик нового, женщина - хранитель. Это нормальный ход развития цивилизации. Женщина ближе к дому, к детям. То, что она делает для ребенка в первые годы его жизни, определяет всю его судьбу. Поэтому адаптивность женщины, ее способность выживать априори должна быть выше. Вы еще не забывайте, что у нас целые поколения мужчин погибали на войне и женщины брали на себя их функции. Это закаляет на поколения вперед.

Тогда и к нынешнему кризису женщина подготовлена лучше?

Марина Смоленская: Где-то да. Женщине легче хотя бы потому, что она может и дома "спасать своих" - помыть, проследить за перчатками, масками. От мужчины же обычно ждут стратегических решений, а их трудно принимать в ситуации карантина или, например, серьезной безработицы. Но важно, какой уровень адаптивных механизмов наработан у конкретной личности. Можете ли вы принять ситуацию? Видите ли за ней возможность развития?

Сейчас многие вспоминают кризис, который разразился в 90-е годы. Психологическое состояние людей тогда и сейчас похоже?

Марина Смоленская: Тогда рухнул привычный мир, будущее оказалось туманным, а зарабатывать на жизнь привычным способом стало невозможно. Да, это похоже на то, что люди чувствуют сейчас. Тогда в "челноки" пошли и доктора наук - и мужчины, и женщины. Но все-таки в народе сложился обобщенный образ "челнока": женщина с тяжелыми полосатыми сумками.

Какие личностные особенности помогают выживать в кризис и мужчинам, и женщинам?

Марина Смоленская: Есть люди возможностей, а есть люди процедуры. Люди возможностей ориентированы на перемены, люди процедуры - на стабильность, неизменность.

Их примерно поровну в мире, может быть, людей процедуры чуть больше. Человеку возможностей постоянно нужно искать новое, а человеку процедуры требуется определенность: чтобы ему дали точные указания, что делать, куда пойти, что принести. Это исполнитель. Он теряется, если ему сказать: иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. А человеку возможностей как раз только то и нужно. Он заявляет: "Ты мне скажи, какой нужен результат, а как я к нему приду - не твое дело". Различия обусловлены даже гормонально: у людей этих двух типов разные управляющие гормоны. Но, кроме того, многое идет из детства: в какой среде человек рос, к чему привык и от чего отказался.

Есть люди процедуры и люди возможностей: каждый из этих типов по-разному ведет себя в кризис

И тут случился карантин...

Марина Смоленская: И для человека процедуры сломался привычный стереотип! Он не знает, как быть дальше, испытывает сперва очень сильный стресс. Но, скорее всего, далее он адаптируется и входит в новую колею - например, в работу на удаленке. Он стабилизировался, все наладил: как жить, как доставлять в дом продукты, как общаться с близкими. Он в итоге успокоится и пройдет через кризис нормально. А человек возможностей, когда его блокируют, сажают, например, дома без работы, лишается как раз того, в чем он особенно хорош. Если он зрелая личность, то рванет к тому, чтобы возможности вернуть - даже в четырех стенах. Открывает что-то в интернете, учится новому. Если же нет - возможны самые плохие варианты: депрессия, апатия, нервные срывы.

И, видимо, среди людей процедуры чуть больше женщин, а среди людей возможностей - мужчин?

Марина Смоленская: Пожалуй, да. Неделю назад я разговорилась с таксистом. Он рассказал свою историю: "Спасибо "короне". Я десять лет отработал в крупной торговой сети, вырос от рядового продавца до начальника отдела продаж лакокрасочных товаров. Понял, что дальше уже вряд ли смогу продвинуться. Мне стало неинтересно, заела рутина. А тут из-за карантина оказался вынужден колесить на такси. И теперь знаю, что обратно уже не вернусь, буду организовывать что-то свое". Это подход человека возможностей. И это мужчина.

А другая моя клиентка когда-то потеряла все деньги из-за крайне неудачного вложения. К этому времени она уже была на пенсии, сидела дома, из хобби - только привычные комнатные цветы. Потеряв все накопления, она впала в депрессию. А потом... стала разводить эти же свои фиалки на продажу. Сейчас у нее магазин! Женщинам свойственно превращать хобби в небольшой, но бизнес. Типичный "человек процедуры", который смог преодолеть инерцию и открыть новые возможности. И это женщина.

Правда ли, что женщины в общем более тревожны, чем мужчины?

Марина Смоленская: Женщины часто более внушаемы, больше беспокоятся за семью и детей. Мужчину же чаще сокрушает страх того, что он лично окажется несостоятелен. А такая наука, как психогенетика, например, считает, что уровень тревожности может определяться родовой памятью. Те, чьи предки умирали от эпидемий, больше подвержены внутреннему напряжению. Они могут и не знать истории своего рода, но психогенетики полагают, что страх эпидемий у таких людей генетически заложен.

Прокомментируйте, пожалуйста, такое письмо нашего читателя: "У нас недавно родился ребенок. Муж из-за коронавируса потерял работу. У нас есть машина, но ему стыдно устраиваться в такси или курьером. Я сама бы вышла, если б не младенец!"

Марина Смоленская: Женщины чаще цепче держатся за жизнь, серьезнее относятся к обязательствам, быстрее готовы снизить планку, перейти на низкоквалифицированный труд. Мужчины - нет. Здесь играет свою роль то, как у нас воспитывают мальчиков и как девочек. Мальчики чаще растут "на пьедестале". Во взрослой жизни такие люди думают, что низко­оплачиваемая работа унижает их достоинство. Но человека по-настоящему самодостаточного не унизит, если придется пойти в курьеры.

И как воздействовать на свою лежащую на диване вторую половину?

Марина Смоленская: Говорить: "Я знаю, у тебя получится. Я не перестану уважать тебя, даже если твоя работа не будет такой крутой, как та, что ты потерял". Вспомните моменты в юности, когда вы им гордились, за что вы его полюбили. А бывает, что для семьи лучший выход - поменяться местами. Мужу взять на себя детей и дом, жене - зарабатывать. Не стоит стыдиться такого расклада, если он выгоден всем.

Марина Смоленская: Женщины цепче держатся за жизнь. Фото: Из личного архива

Антикризисные советы

1 Вспомните другие сложные моменты в своей жизни. Как вы тогда вышли из положения? Что вам помогло? Выполните упражнение: расскажите о какой-то жизненной ситуации дважды: сперва с позиции жертвы, а потом с позиции человека, который получил бесценный опыт.

2 Эмоциональный настрой влияет на иммунитет. Повысить настрой можно приятными делами и процедурами - физическими упражнениями, разговором с друзьями, приятной музыкой, любимым фильмом.

3 Воспользуйтесь методом "улыбающихся фото­графий": распечатайте свое фото, где вы улыбаетесь, и повесьте на видном месте. Это помогает не вешать нос.

4 Когда нет возможности бросить нелюбимую работу, напишите список, что в ней все-таки вас устраивает. Стабильность зарплаты? Возможность работать из дома или, наоборот, на воздухе? Повторяйте себе эти доводы.

5 Если одолевает апатия - заставляйте себя шевелиться, планируя на один маленький шаг вперед. Помыть посуду, принять душ, почитать книжку 20 минут. Совсем нет сил, но у вас дети? Уберите многозадачность. Выполняйте самое необходимое.