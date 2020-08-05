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Рубрика: Экономика

Кому есть чем заняться

Как стать самозанятым и что это даст
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Неделя № 172(8226)
С июля получить статус самозанятого и тем самым легализовать работу "на себя" стало можно в абсолютном большинстве регионов. Разберемся, кому этот режим работы подходит, а кому нет.
Статус самозанятого позволяет легально зарабатывать на оказании самых разных услуг. Фото: PhotoXPress Статус самозанятого позволяет легально зарабатывать на оказании самых разных услуг. Фото: PhotoXPress
Статус самозанятого позволяет легально зарабатывать на оказании самых разных услуг. Фото: PhotoXPress

Статус самозанятого подойдет тем, кто открыл или только собирается запустить небольшой бизнес. Режим оптимален для тех, кто работает на себя, без работодателя. К примеру, бухгалтерам, программистам, риелторам, репетиторам, няням, водителям, строителям, фотографам, кондитерам. Главное условие - отсутствие штата сотрудников и годовой доход в размере не более 2,4 млн рублей.

ФНС пересмотрит критерии работы самозанятых

В отличие от юрлиц самозанятые максимально освобождены от бумажной волокиты, им не требуется вести налоговую отчетность, перечислять страховые взносы, работать с кассой. Чтобы присоединиться к режиму, достаточно зарегистрироваться в приложении "Мой налог". Это займет несколько минут. В приложении по желанию можно выбрать подходящий вид деятельности, а при необходимости в любой момент его сменить.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход. Его ставка при расчетах с физлицами составляет 4%, с ИП и организациями - 6%. Для этого не требуется бегать по ведомствам, все расчеты производятся в приложении автоматически.

Если у самозанятого отсутствует доход по итогам, то и платить ничего не потребуется. При этом такой статус сохраняется. Кроме физлиц, применять спецналог разрешено индивидуальным предпринимателям без работников.

Самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. В этом году также выплачивается дополнительный бонус в размере МРОТ (12 130 рублей). Получить его смогут все те, кто уже зарегистрирован самозанятым либо оформит такой статус до конца 2020 года. Этим летом плательщики налога на профессиональный доход также были приравнены по статусу к малым и средним предпринимателям (МСП). Для них открылся доступ к действующим льготам и преференциям. Однако полноценно этот механизм заработает к осени, уточняют в минэкономразвития. Так, самозанятые смогут получить микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях, гарантии от региональных гарантийных организаций. Этой категории граждан помогут в продвижении их услуг и товаров, включая изготовление наружной рекламы, создание видеороликов, а также станут доступны обучающие программы и тренинги.

Вместе с тем, выбирая режим самозанятого, следует учитывать и существующие минусы. Так, если годовой лимит дохода в 2,4 млн рублей будет превышен, то режим придется сменить. Также следует учитывать, что самозанятым запрещено продавать подакцизные товары и сдавать в аренду нежилые помещения.

Фото: iStock
К режиму самозанятых присоединят старшеклассников

На практике стали встречаться случаи, когда сотрудникам предлагают написать заявление об увольнении и перейти на режим самозанятого. Однако в Федеральной службе по труду и занятости РФ советуют не торопиться с таким решением. Ведь в таком случае следует помнить о рисках статуса самозанятого: никто не оплатит больничный лист и отпуск, не стоит рассчитывать на выплаты при утрате трудоспособности или в результате несчастного случая.

Пока нет и жестких мер безопасности при выполнении такой категорией граждан работ с фактором риска для жизни и здоровья. В частности, при проведении сварки, погрузке, в плотницком деле.

Кроме того, компании не всегда соглашаются работать с самозанятыми из-за опасений штрафов за сокрытие трудовых отношений. В ФНС планируют проработать этот вопрос, уточнив критерии для оценки наличия трудовых отношений, чтобы добросовестные организации не боялись привлекать самозанятых и пользоваться их услугами.

Всего статус самозанятых оформили 850 тыс. человек. Чаще всего граждане при регистрации указывают профессии водителей и строителей, а также деятельность по сдаче жилья в аренду.

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