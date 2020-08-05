Какие премьеры готовят российские и белорусские театры к открытию нового сезона

Официально новый театральный сезон в России стартует лишь в середине сентября, но некоторые театры за время вынужденной самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, так соскучились по зрителю и аплодисментам, что уже показывают первые спектакли, играют концерты и даже дают оперы, пусть и в концертном исполнении.

Билеты на премьерные сентябрьские спектакли можно купить в театральных кассах с 1 августа. Правда, их количество строго ограничено: из-за шахматной рассадки зрителей залы будут заполнены лишь наполовину.

Однако руководители театров не теряют надежды, что к сентябрю ситуация изменится и пустых мест в зрительных залах не останется.

Первым федеральным театром, открывшим двери для публики, стал Мариинский театр.

27 и 29 июля коллектив Мариинки под руководством маэстро Валерия Гергиева выступил в Италии на фестивалях в Равенне и в Равелло. Следующим пунктом станет Москва: солисты, хор и симфонический оркестр 9 августа представят оперу "Сельская честь" Пьетро Масканьи на сцене Концертного зала им. Чайковского. Историческая сцена театра открылась 1 августа. В афише - оперы "Свадьба Фигаро", "Аттила", "Борис Годунов", "Севильский цирюльник", балеты "Сильфида" и "Кармен-сюита", а также концерты ведущих солистов театра.

Государственный Большой театр тоже начал с гастролей - первое выступление состоялось в Херсонесе 29 июля. Ведущие солисты театра и молодые артисты выступили на специально построенной сцене среди древних руин, чтобы открыть IV Международный фестиваль оперы и балета в Крыму. Сам театр пока закрыт для публики, но артисты уже вернулись к репетициям.

Государственный академический театр имени Е. Вахтангова откроет свой юбилейный сотый сезон 15 сентября спектаклем "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса.

Театр на Таганке откроется для зрителя творческим проектом "Репетиции", который пройдет на Малой сцене театра. Уже в августе зрители смогут увидеть эскизы четырех спектаклей - "Белый шум" Галины Полищук, "Фандорин" Александра Созонова, "Кролики и удавы" Егора Матвеева и "Капитал" Надежды Кубалайт. Показ первого спектакля состоится 9 августа.

Первый премьерный спектакль Театр на Таганке покажет 25 и 26 сентября - это будет постановка Дениса Азарова "Снегурочка" по пьесе Островского.

Московский театр "Современник" в сентябре планирует закрыть старый сезон, доиграв отмененные спектакли, а новый, 65-й сезон откроет лишь 1 октября.

Театр на Малой Бронной откроет сезон в середине сентября премьерой спектакля Александра Молочникова "Бульба. Пир". Готовится и еще одна премьера - "Бесы" по одноименному роману Федора Достоевского в постановке художественного руководителя театра Константина Богомолова. Здание театра пока закрыто на ремонт, и труппа будет временно выступать в театрально-концертном зале "Дворец на Яузе" и в Театральном центре "На Страстном".

Театр Наций, который тоже готовит несколько ярких премьер к сентябрю, 3 и 4 сентября покажет пьесу Генриха фон Клейста "Разбитый кувшин" в постановке Тимофея Кулябина, а 10 и 11 сентября - "Лекарь поневоле" по Мольеру режиссера Олега Долина.