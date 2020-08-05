Какие спектакли покажут театры Союзного государства

Вслед за кинотеатрами открываются театры Союзного государства.

Музыкальный театр "Новая опера" имени Евгения Колобова представит зрителю спектакли "Севильский цирюльник", "Поругания Лукреции", а также вечер "Музыка любви" в исполнении Агунды Кулаевой и Алексея Татаринцева.

- На "Севильский цирюльник" - билеты проданы, - пояснил директор театра "Новая опера" Дмитрий Сибирцев. - Открытие театра в августе сделано для артистов, которые соскучились по аплодисментам, по живому общению с публикой. Еще 15 марта мы думали, что все будет хорошо. Сейчас мы - битые и начнем входить в форму пораньше и чтобы поезд набирал обороты. Голос - инструмент сложный и артисты могут его не узнать после перерыва. В театре будут соблюдаться меры дистанцирования, рассадка - шашечная. В зале 660 мест - заполняемость будет на 42%, везде будут стоять санитайзеры и соблюдаться меры антивирусной безопасности. Солист Алексей Татаринцев будет выступать в "Севильском цирюльнике" пока без хора, ситуация с оркестром тоже мало выполнима. Надеемся, что все ограничения будут сняты с 1 сентября.

Хотя власти разрешили театрам в Москве начать работу с 1 августа, часть из них пока не намерены возобновлять деятельность. Большой театр, например, откроется 15 сентября.

Директор театра "Московская оперетта" Владимир Тартаковский сообщил, что спектакли начнутся не ранее середины августа. Директор Театра наций Мария Ревякина подтвердила, что вначале театру нужно организовать репетиции: "У нас репетиции идут с конца июля, а сам репертуар планируем показывать с 3 сентября".

Российские зрители дождались открытия кинотеатров. С нетерпением ждем 6 августа премьеру корейского режиссера Ким Тхэ-Юна "Спасти панду", а 20 августа в российский прокат выходит драмеди о превратностях судьбы "Найти и полюбить" немецкого режиссера Файта Хелмера. В фильме, снялись Мики Манойлович, звезда всех главных фильмов Леоса Каракса француз Дени Лаван, лауреат Каннского кинофестиваля испанская актриса Пас Вега и народная артистка России Чулпан Хаматова.

В Беларуси театры и кинотеатры открылись и даже представят премьеры. Современный художественный театр (СХТ) в Минске - один из самых молодых театров Беларуси, которого отличает нестандартный подход к русской системе актерской школы Станиславского, Мейерхольда, Таирова, Вахтангова представит премьеру "Тартюф" в постановке Игоря Казакова в коллаборации с Юрием Диваковым. Белорусский театральный экспериментатор и художник Юрий Диваков начинал с перформансов. Его работы провокационны и вызывают широкий резонанс: он любит высвобождать бессознательное и работать с человеческими инстинктами.

А 12 августа СХТ и бессменный ведущий "Славянского базара в Витебске" Денис Дудинский запускают новый проект "Денискины рассказки. Чехов и все-все-все". Несерьезная лекция о серьезной литературе: "Кто круче - Шекспир или Набоков? Чехов - это смешно! Есенин и "Курочка Ряба".

Национальный академический театр имени Янки Купалы представит, наконец, долгожданную премьеру спектакля "En souvenir de Шагал".

Над постановкой работали московский режиссер Сергей Землянский, главный художник театра имени Вахтангова, художник-постановщик Максим Обрезков, композитор - Павел Акимкин (актер российского Театра наций), автор либретто - Андрей Щеткин, художник по свету Александр Сиваев. Видеорядом занимались специалисты Купаловского театра - Сергей Рылко и Игорь Соколовский.

В спектакле будет знаменитый пожар в Витебске, во время которого родился Марк Шагал, революция, войны. Шагал обожал Витебск и называл его своим Парижем.

Это вторая работа Сергея Землянского в пластической форме. Ценность стиля пластической драмы в том, что в нем происходит перевод драматических произведений на язык, понятный в любой стране мира. Лишая драматического актера голоса, режиссер находит новые инструменты: музыка, сценография, визуальные эффекты.

Большую роль в создании нового стиля сыграл Максим Обрезков - главный художник московского театра имени Евгения Вахтангова (номинировался на премию Союзного государства в области литературы и искусства в 2011-12 гг. за спектакль "Свадьба" по А.Чехову в Национальном академическом театре имени Янки Купалы).