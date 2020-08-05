"Каролина" выбила "Нью-Йорк Рейнджерс" из плей-офф НХЛ

"Каролина" в серии до трех побед одолела "Рейнджерс".

На третий матч серии, который мог стать последним для команды Артемия Панарина, тренерский штаб клуба из Нью-Йорка доверил место в воротах восстановившемуся после травмы голкиперу Игорю Шестеркину. Но и это не помогло.

"Каролина" добилась победы со счетом 4:1. У победителей дубль на счету Себастьяна Ахо. Голами отметились Теуво Терявяйнен и Уоррен Фогеле.

Российский форвард Андрей Свечников сделал голевую передачу.

Панарин набранными очками не отметился, Шестеркин отразил 27 бросков из 30.

"Каролина" выиграла серию 3-0, и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли.