Пробки на границе с Казахстаном давно стали для Киргизии неприятным, но привычным явлением. Фото: Темир Сыдыкбеков

В ЕАЭС по предложению Киргизии могут создать новый институт развития. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕАК). Новая структура займется сокращением диспропорций в становлении стран Союза и опережающим развитием интеграционного объединения.

С инициативой о необходимости создания нового института Киргизия выступила на Совете ЕАК, в который входят по одному представителю от стран Евразийского союза в ранге вице-премьеров.

По мнению киргизской стороны, целью нового института должно стать реальное сближение экономик государств-участников ЕАЭС и работа на опережающее развитие в целом. Предполагается, что проектируемая структура займется реализацией целевых программ развития, что в свою очередь приведет к углублению интеграции.

Участники Совета поручили Коллегии Евразийской экономической комиссии сформировать по этому вопросу рабочую группу, и она уже провела первое заседание.

По словам главы рабочей группы, министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, в ЕАЭС и отдельных его странах уже существуют институты развития, поэтому на первом этапе необходимо определить место новой структуры в общей системе.

- Для реализации интеграционного потенциала Союза нужно максимально задействовать существующие механизмы и ресурсы поддержки развития экономик и, возможно, выработать новые подходы, - заявил он.

В числе уже существующих структур, призванных так или иначе служить укреплению интеграции, - Евразийский банк развития, а также фонд стабилизации и развития, "Российская венчурная компания", Международный финансовый центр "Астана", клуб "Интеграция" и Международное агентство суверенного развития.

По итогам обсуждения стороны договорились разработать концепцию нового института и продумать возможность расширения мандата уже действующего Евразийского фонда стабилизации и развития.

Параллельно в ЕАЭС предметно занялись устранением спорных ситуаций, возникающих при перемещении товаров из одной страны Союза в другую. С этой проблемой, к слову, часто сталкивается Киргизия. На ее границах с Казахстаном можно наблюдать пробки из грузовых машин, следующих в Россию. Астана объясняет происходящее необходимостью контроля за товарными потоками и борьбой с контрабандой. В Киргизии же оценивают эту ситуацию под несколько иным углом и нередко обвиняют чиновников соседней страны в создании препон.

Урегулированием споров, связанных с различными препонами на границах между странами ЕАЭС, поручено заняться специальному комитету, созданному распоряжением того же Совета Евразийской экономической комиссии.

- Все мы понимаем, что единое таможенное и экономическое пространство не предполагает наличие подобного контроля на границах, но есть и объективные причины попыток его применения, - заявил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству от Киргизии Олег Панкратов. - Поэтому в комиссии решили создать оперативный комитет, который сформирует "дорожную карту" по разрешению спорных ситуаций.

В документ, по его словам, включат пункт о скоординированном контроле в отношении товаров, которые перевозят через таможенные границы стран-участниц объединения. На этом настаивала киргизская сторона.

- Задача "дорожной карты" будет состоять в том, чтобы найти баланс интересов, - подчеркивает Олег Панкратов. - Меры будут выстраиваться таким образом, чтобы страны, которые ограничивают доступ на свой рынок, были заинтересованы в обратном. А страны, поставляющие на этот рынок товары, захотели бы максимально быстро внедрить у себя современные технологии, которые покажут, что все потоки являются "белыми". То есть проходят полную таможенную очистку.

По словам Олега Панкратова, такие технологии обеспечат полное поступление пошлин в бюджет ЕАЭС и выполнение налоговых обязательств перед бюджетами уже каждой из стран Союза. Когда "дорожная карта" будет готова, ее представят на утверждение Совету ЕЭК.

Кстати



Комитет, призванный заниматься урегулированием споров, возглавил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. В состав новой структуры включены руководители уполномоченных органов стран Союза и их заместители. В комитет также вошли члены Коллегии - Олег Панкратов, Гегам Варданян, Тимур Жаксылыков, Виктор Назаренко, Андрей Слепнев.