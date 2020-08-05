Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 253-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания правовых условий для формирования товарных имущественных пулов"

Принят Государственной Думой 15 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 24, ст. 3399) следующие изменения:

1) статью 11 дополнить частью 32 следующего содержания:

"32. Участник клиринга несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, допущенных к клирингу, включая обязательства, исполняемые за счет клиента, независимо от способа обеспечения исполнения обязательств и наличия имущества участника клиринга или его клиента, в том числе имущества клиента участника клиринга, учет которого осуществляется отдельно.";

2) статью 15 дополнить частью 83 следующего содержания:

"83. В случае, если клиринговая организация, формирующая имущественный пул, является оператором товарных поставок, товары, внесенные в имущественный пул в соответствии с частью 21 статьи 241 настоящего Федерального закона, могут учитываться на отдельном торговом товарном счете участника клиринга или торговом товарном счете его клиента, открытом в данной клиринговой организации. Этот торговый товарный счет является имущественным торговым товарным счетом.";

3) статью 16 дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Товары, внесенные в имущественный пул в соответствии с частью 21 статьи 241 настоящего Федерального закона, учитываются на отдельном клиринговом товарном счете клиринговой организации. Такой счет является имущественным клиринговым товарным счетом.";

4) часть 2 статьи 18 после слов "не позднее" дополнить словом "рабочего";

5) в статье 241:

а) в части 2 первое предложение дополнить словами ", а также товары, соответствующие требованиям части 21 настоящей статьи";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Участник клиринга вправе вносить в имущественный пул товары, допущенные к организованным торгам и (или) являющиеся базисным активом производного финансового инструмента, допущенного к организованным торгам.";

в) дополнить частями 61 - 63 следующего содержания:

"61. Если это предусмотрено договором об имущественном пуле, драгоценные металлы, переданные в имущественный пул или полученные клиринговой организацией по договору имущественного пула, зачисляются на торговый банковский счет, открытый участнику клиринга. При этом по такому торговому банковскому счету в качестве клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по нему, должна быть указана клиринговая организация, сформировавшая имущественный пул.

62. Товары, переданные одним участником пула в имущественный пул, не объединяются с товарами, переданными в такой имущественный пул другими участниками пула, и обособляются на отдельном товарном субсчете, который открывается к соответствующему имущественному клиринговому товарному счету. В случае, если клиринговая организация, формирующая имущественный пул, является оператором товарных поставок, товары, переданные в имущественный пул или полученные клиринговой организацией по договору имущественного пула, могут зачисляться на отдельный имущественный торговый товарный счет, открытый участнику клиринга или его клиенту.

63. Ценные бумаги, переданные одним участником пула в имущественный пул, не объединяются с ценными бумагами, переданными в такой имущественный пул другими участниками пула, и обособляются на отдельном субсчете депо, который открывается к клиринговому счету депо.";

г) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Имущество, составляющее имущественный пул, является обеспечением обязательств, допущенных к клирингу, и обособляется от имущества клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а также от имущества, составляющего иные имущественные пулы (за исключением денежных средств, драгоценных металлов).".

Статья 2

Внести в статью 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 30, ст. 4456) следующие изменения:

1) в части 1 слова "а также Федеральное казначейство" заменить словами "Федеральное казначейство, а также лица, указанные в части 52 настоящей статьи";

2) дополнить частью 52 следующего содержания:

"52. К участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры репо с клиринговыми сертификатами участия имущественного пула, в который внесены товары в соответствии с частью 21 статьи 241 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", наряду с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, могут быть допущены юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие договоры заключаются за их счет.".

Статья 3

Часть 1 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 30, ст. 4084; 2018, N 32, ст. 5088) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) юридическим лицам - участникам клиринга клиринговой организации в случае, если центральный депозитарий является расчетным депозитарием такой клиринговой организации, осуществляющим операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга;".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин