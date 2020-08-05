Заседание Международного комитета впервые за его начавшуюся в 1963 году историю проходило в режиме онлайн. И я очень волновался, как пройдет голосование. Ведь, к примеру, от США в комитете четыре представителя, а от России - один. А как убедить достопочтимых коллег в том, что именно кандидатура, выдвинутая Олимпийским комитетом России, самая достойная, когда выбор определяется простым нажатием на кнопку компьютера. Тем более что у Ларисы Семеновны Латыниной было немало конкурентов.

На Трофей имени основателя движения Фэйр Плей Жана Боротра за благородство на протяжении спортивной карьеры было выдвинуто еще восемь кандидатов. И самый серьезный из них - чемпион Европы и мира по футболу испанец Карлес Пуйоль. Но обладательница 18 олимпийских наград, девять из которых золотые, Лариса Латынина и его обыграла с явным преимуществом. У нее 12 первых мест, у Пуйоля - всего три. Правда, в виде исключения, Трофей будет вручен и ему.

Как сказал, подводя итог президент Комитета венгерский фехтовальщик и кардиохирург Йено Камути, Латынина останется в мировом спорте не только благодаря своим победам. Она запомнилась не сходящей с губ улыбкой, доброжелательностью, исключительно уважительным отношением ко всем соперницам. Когда была главным тренером сборной, то спортсменкам ее команды можно было позавидовать: какая же у них наставница. Опекая своих девчонок, она не раз помогала советами и соперницам.

Давненько не получали мы таких призов. В последний раз Трофей за карьеру выиграла еще в 1992 году лыжница Раиса Сметанина. А Трофей за жест Фэйр Плей - гимнаст Алексей Немов. Когда на Олимпиаде-2004 его явно засудили, публика, громко свистя и топая ногами, не давала продолжить соревнования, и красавец Алексей, прижав палец к губам, попросил ее успокоиться. До чего прекрасен был тот жест.

Между прочим, именно в этой категории сборной России по баскетболу 3х3 достался вчера Диплом - вторая по степени значимости награда в иерархии спортивного благородства. Наши играли на Всемирных пляжных играх с Угандой, один из баскетболистов которой получил травму. Заменить его оказалось некем, и тогда российская команда тоже сняла своего игрока: так и играли - 2х2. А Трофей за жест Фэйр Плей у филиппинца Роджера Касугая. На важном - и коммерческом - турнире он лидировал в соревнованиях. Но когда его индонезийский соперник упал в воду, начал тонуть, то Роджер бросил свой серфинг, прыгнул прямо в девятый вал волн и спас уже наглотавшегося воды оппонента. Что такое первое место по сравнению с человеческой жизнью.

Назову еще двух обладателей Трофея. В категории продвижение Фэйр Плей это Олимпийский комитет Турции, впервые организовавший международную фотовыставку, воспевавшую честную игру. Среди спортсменов до 18 лет вызвал восхищение гребец Джиованни Боргоново. Итальянец первым пересек линию финиша, но вскоре подошел к судьям с признанием и просьбой о дисквалификации: случайно совершил никем не замеченную ошибку, которая, быть может, дала ему преимущество в метр-полтора над соперниками. 17 лет - молодо, но совсем не зелено.

Сразу после заседания комитета связался с Ларисой Семеновной. Поздравил, пожелал здоровья: лучшей нашей гимнастке - 85 лет. Она не знала о выдвижении. Я боялся сообщать ей заранее. Латынина поблагодарила за приятный сюрприз.

Самая дорогая медаль?

Лариса Латынина: Выиграла их на трех Олимпиадах. Стала главным тренером нашей сборной, и еще на трех Играх наши гимнастки побеждали, выиграв девять медалей. Девять и девять - восемнадцать. Вот они мне и дороги.

Сколько Олимпиад. А какая запомнилась больше всего?

Лариса Латынина: Работала в Оргкомитете московской Олимпиады-80. Отвечала, понятно, за соревнования гимнасток. Было и радостно, и трудно. За спортивную часть соревнований была спокойна. А за техническую... Приходилось учиться, вникать в детали. Например, в олимпийской деревне построили отличный зал для тренировок гимнасток. Забыв сделать поролоновую яму, поставить батут. Мы настояли: надо переделать. И строители, быть может, скрипя зубами, согласились, переделали. В те годы у нас не было огромных электротабло, на которых были должны мгновенно появляться результаты. И я ездила по странам, смотрела, заказывала, иногда спорила и всегда доказывала, но и набиралась опыта.

Перед торжественным открытием московской Олимпиады разволновалась. Накануне в конце генеральной репетиции полил проливной дождь. Испортил все прически тысяч участниц, а что делать с намокшими костюмами? И вдруг на открытии - все девушки с безукоризненно уложенными волосами, костюмы отглажены. Эта церемония открытия - лучшая. Я диву давалась, когда баскетболист Сережа Белов зажег факел, взбежав на верхотуру стадиона по как по волшебству возникшей дорожке из поднятых щитов.

Она властна над годами, а не годы над ней. Фото: Павел Смертин / ТАСС

А еще я попробовала себя в радиожурналистике. Вместе с Владимиром Маслаченко вела репортаж с церемонии открытия - это и честь, и сложнейшая работа.

Тогда, в 1980-м, спорт вмешался в политику. Многие страны до нас из-за бойкота не доехали. Мне жаль их. В 1984-м мы ответили тем же Лос-Анджелесу. И как же мне жаль наших. Любой бойкот - это ошибка. Тогда целое поколение гимнастов лишилось своего олимпийского шанса. А у нас и Оля Мостепанова, и Юрий Королев были явными претендентами на победу в многоборье.

Лариса Семеновна, у вас счастливейшая спортивная карьера. А случались моменты грусти?

Лариса Латынина: Какая же без этого карьера? На моей третьей Олимпиаде в качестве главного тренера команда девочек победила в Монреале-1976 в многоборье, а вот в личном первенстве выиграла румынка Надя Команечи. И меня дома стали таскать по разным собраниям и заседаниям. Обвиняли в одном: почему вы не подготовили гимнастку, способную обыграть эту Надю? Мне надоело, я написала заявление, ушла. Потом еще десять лет работала главным тренером сборной Москвы.

А что сейчас?

Лариса Латынина: Сейчас жизнь, которая продолжается. На днях пригласили на чаепитие чемпионов в министерство спорта в честь 40-летия московской Олимпиады. Посмотрите, у нас невольно разговор к ней возвращается и возвращается. С моей близкой подругой Лидой Ивановой мы общаемся постоянно. А за чашкой чая встретилась со многими, кто создавал ту Олимпиаду, ее выигрывал. Почаще бы такие чаепития. В Обнинске работает гимнастическая школа моего имени. Обещают ее модернизировать, во что верю. Вообще надо верить.

Еще раз поздравления. А где будет вручаться Трофей, пока никто не знает - пандемия. Вы верите, и я тоже - вручим в начале декабря на Гала-вечере в Будапеште. Поедете?

Лариса Латынина: Постараюсь.