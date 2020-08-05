Ликвидные резервы в ФНБ выросли за июль до 118,7 млрд долларов

Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния в июле вырос со 116,1 млрд до 118,7 млрд долларов, следует из сообщения Минфина. В рублевом эквиваленте они выросли с 8,1 трлн до 8,7 трлн руб., или с 7,1 до 7,7% ВВП, который прогнозируется на 2020 год.

Эти средства находятся на счетах в Банке России и могут быть в любой момент задействованы в качестве резервов.

Общий объем ФНБ достиг почти 13 трлн руб., или 176,6 млрд долларов. В состав неликвидной части входят, в том числе, приобретенные у Банка России акции Сбербанка на 2,5 трлн руб.

При этом в рамках бюджетного правила Минфин продолжает продажи валюты из ФНБ для финансирования дефицита бюджета.