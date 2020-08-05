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05.08.2020 04:21
Рубрика: Общество

Ути-пути

Как мы, сами того не ведая, сокращаем популяцию водоплавающих птиц
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 172(8226)
Щедрая и сильная девочка пришла на пруд и насмерть закидала уток хлебом. "И это - не анекдот!" - говорит жительница Химок Елена Ольчева. Она организовала в своем городе общественное движение по спасению уток, которых щедрые и добрые граждане закармливают буквально до смерти.
Поговорка "глуп как утка" появилась не зря. Хлеб для этих птиц - яд, но они его с удовольствием поглощают. Фото: gabort71 / istockphoto.com Поговорка "глуп как утка" появилась не зря. Хлеб для этих птиц - яд, но они его с удовольствием поглощают. Фото: gabort71 / istockphoto.com
Поговорка "глуп как утка" появилась не зря. Хлеб для этих птиц - яд, но они его с удовольствием поглощают. Фото: gabort71 / istockphoto.com

Хлебушка хотите?

Уток в Химках, через которые проходит канал имени Москвы, хватало всегда. Но особенно много их стало после того, как в городе благоустроили малые водоемы - пруды и парковые фонтаны. И сегодня, к примеру, в фонтане, что находится в парке "Дубки", обитают две утиные семьи. А на пруду "Барашки" обосновались несколько колоний водоплавающих, в общей сложности особей 60. Причем некоторые из них остаются на "Барашках" даже зимой. Специально для них на льду оборудуют зимние домики, где птицы могут укрыться от снега.

Фото: iStock
У птиц будут свои телефонные номера

"И что делают сердобольные граждане и зимой, и летом? Приходят на пруд с батонами хлеба и скармливают выпечку уткам", - сетует Ольчева. Многие семьи с детьми гуляют у пруда каждый день и в ежедневном режиме делают выручку расположенной рядом хлебной палатке. Кряквы, конечно, уже привыкли и радостно плывут навстречу каждому кормильцу. Но от обилия сдобы водоплавающие разжирели и почти потеряли способность летать. Летом это не слишком страшно. А вот зимой на замерзшем пруду нелетающая птица станет легкой добычей для бездомных кошек или собак, да и людей, желающих покидать в нее снежками, будет более чем достаточно.

Поэтому активисты-общественники поделили между собой городские пруды и фонтаны и регулярно ходят увещевать гуляющих не кормить уток хлебом. "С недавнего времени мы стали развешивать на деревьях и оградах плакаты, объясняющие, чем можно и чем нельзя кормить уток", - продолжает химкинская активистка.

Птичку жалко

"Хлеб - это вообще не птичья еда", - утверждает зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасян. Хлеб едят очень немногие птицы, например, голуби, у которых специфическая пищеварительная система. Уткам же хлеб не несет абсолютно никакой пользы. "А утки, перекормленные хлебом, не улетают на зимовку по двум причинам. Во-первых, у них "стираются инстинкты" - естественный страх перед людьми и необходимость искать корм с наступлением холодов", - продолжает Тумасян. Птицам не нужно прилагать даже малейших усилий, чтобы раздобыть себе еду. Зачем, ведь придут люди и накрошат в водоем булок. А во-вторых, уточняет ученый, от такого питания у водоплавающих начинается болезнь под названием "ангельские крылья". Из-за недостатка витаминов и минералов, которые дикие птицы получают, самостоятельно добывая корм в естественной среде, их крылья начинают деформироваться, как бы поднимаясь вверх. Чем выше степень деформации, тем меньше шансов у утки взлететь. Вот так люди своими руками и создают "чудо природы" - уток, зимующих в городской среде.

Но и это еще не все прелести птичьей хлебной диеты. Многие считают, что если скармливать уточкам не свежий, а сухой заплесневелый хлеб, это не принесет им такого вреда, как сдоба. "Нет, вред может быть еще больший, предостерегает ученый. - Плесень провоцирует у водоплавающих другую болезнь - аспергиллёз". Это смертельная инфекция легких, которая передается от особи к особи и способна уничтожить весь выводок птиц.

И вы наверняка обращали внимание, что у берегов водоемов, где живут утки, много размокшего хлеба. Водоплавающие просто физически не в состоянии съесть все, чем их угощают многочисленные гуляющие. Так вот, все несъеденное, скапливаясь у берегов, вызывает цветение водорослей, которые, в свою очередь, вытесняют другие растения. Это сокращает источники природной пищи для уток, и единственное, чем им остается питаться, - это сдоба без витаминов и минералов. К тому же гниющие в воде остатки хлеба привлекают крыс, мышей, енотов и насекомых. Эти вредители могут быть источником заболеваний, опасных и для домашних животных, и для человека.

Утиное меню

Если покормить уток все-таки хочется, не нужно сдерживать добрых порывов, советует зоолог Тумасян. Кормежка сама по себе не запрещена, главное - делать это правильно. Приветствуются овес, дробленая кукуруза, ячмень, любые другие зерна и даже птичий корм, купленный в обычном зоомагазине. Можно кормить водоплавающих виноградом, разрезанным напополам, не очень крупными листьями салата или другой зелени. Подойдут даже порезанные овощные очистки или фруктовая кожура. И можно побаловать уток тем, что они обычно с удовольствием едят в дикой природе - дождевыми червями и личинками насекомых.

Фото: iStock
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Активисты, которым небезразличен рацион городских водоплавающих, живут не только в Химках. В Люберцах и Подольске тоже есть неравнодушные граждане, которые в свободное время выходят к прудам с рассказами о вреде хлебобулочных изделий для крякв. "Мы также развешиваем предупреждающие плакаты и установили возле каждого водоема, где живут утки, таблички с разрешенным списком кормов, - рассказала "РГ" люберчанка Валерия Сигаева. - У нас даже стартап был, который мы планировали реализовать в этом году. Хотели установить у водоемов лотки с уже расфасованными наборами кормов, чтобы любой желающий мог взять пакетик и покормить птиц тем, что точно не принесет им никакого вреда". У лотков активисты хотели поставить ящики для сбора денег на корм уткам - и пусть бы гуляющие в обмен на пакетик с зерном или зеленью опускали в ящик, сколько не жалко. "Карантин спутал нам планы, но от идеи мы не отказались и обязательно реализуем ее следующей весной", - обещает Валерия.

Общество Природа Общество Экология

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