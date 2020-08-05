Щедрая и сильная девочка пришла на пруд и насмерть закидала уток хлебом. "И это - не анекдот!" - говорит жительница Химок Елена Ольчева. Она организовала в своем городе общественное движение по спасению уток, которых щедрые и добрые граждане закармливают буквально до смерти.

Хлебушка хотите?

Уток в Химках, через которые проходит канал имени Москвы, хватало всегда. Но особенно много их стало после того, как в городе благоустроили малые водоемы - пруды и парковые фонтаны. И сегодня, к примеру, в фонтане, что находится в парке "Дубки", обитают две утиные семьи. А на пруду "Барашки" обосновались несколько колоний водоплавающих, в общей сложности особей 60. Причем некоторые из них остаются на "Барашках" даже зимой. Специально для них на льду оборудуют зимние домики, где птицы могут укрыться от снега.

"И что делают сердобольные граждане и зимой, и летом? Приходят на пруд с батонами хлеба и скармливают выпечку уткам", - сетует Ольчева. Многие семьи с детьми гуляют у пруда каждый день и в ежедневном режиме делают выручку расположенной рядом хлебной палатке. Кряквы, конечно, уже привыкли и радостно плывут навстречу каждому кормильцу. Но от обилия сдобы водоплавающие разжирели и почти потеряли способность летать. Летом это не слишком страшно. А вот зимой на замерзшем пруду нелетающая птица станет легкой добычей для бездомных кошек или собак, да и людей, желающих покидать в нее снежками, будет более чем достаточно.

Поэтому активисты-общественники поделили между собой городские пруды и фонтаны и регулярно ходят увещевать гуляющих не кормить уток хлебом. "С недавнего времени мы стали развешивать на деревьях и оградах плакаты, объясняющие, чем можно и чем нельзя кормить уток", - продолжает химкинская активистка.

Птичку жалко

"Хлеб - это вообще не птичья еда", - утверждает зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасян. Хлеб едят очень немногие птицы, например, голуби, у которых специфическая пищеварительная система. Уткам же хлеб не несет абсолютно никакой пользы. "А утки, перекормленные хлебом, не улетают на зимовку по двум причинам. Во-первых, у них "стираются инстинкты" - естественный страх перед людьми и необходимость искать корм с наступлением холодов", - продолжает Тумасян. Птицам не нужно прилагать даже малейших усилий, чтобы раздобыть себе еду. Зачем, ведь придут люди и накрошат в водоем булок. А во-вторых, уточняет ученый, от такого питания у водоплавающих начинается болезнь под названием "ангельские крылья". Из-за недостатка витаминов и минералов, которые дикие птицы получают, самостоятельно добывая корм в естественной среде, их крылья начинают деформироваться, как бы поднимаясь вверх. Чем выше степень деформации, тем меньше шансов у утки взлететь. Вот так люди своими руками и создают "чудо природы" - уток, зимующих в городской среде.

Но и это еще не все прелести птичьей хлебной диеты. Многие считают, что если скармливать уточкам не свежий, а сухой заплесневелый хлеб, это не принесет им такого вреда, как сдоба. "Нет, вред может быть еще больший, предостерегает ученый. - Плесень провоцирует у водоплавающих другую болезнь - аспергиллёз". Это смертельная инфекция легких, которая передается от особи к особи и способна уничтожить весь выводок птиц.

И вы наверняка обращали внимание, что у берегов водоемов, где живут утки, много размокшего хлеба. Водоплавающие просто физически не в состоянии съесть все, чем их угощают многочисленные гуляющие. Так вот, все несъеденное, скапливаясь у берегов, вызывает цветение водорослей, которые, в свою очередь, вытесняют другие растения. Это сокращает источники природной пищи для уток, и единственное, чем им остается питаться, - это сдоба без витаминов и минералов. К тому же гниющие в воде остатки хлеба привлекают крыс, мышей, енотов и насекомых. Эти вредители могут быть источником заболеваний, опасных и для домашних животных, и для человека.

Утиное меню

Если покормить уток все-таки хочется, не нужно сдерживать добрых порывов, советует зоолог Тумасян. Кормежка сама по себе не запрещена, главное - делать это правильно. Приветствуются овес, дробленая кукуруза, ячмень, любые другие зерна и даже птичий корм, купленный в обычном зоомагазине. Можно кормить водоплавающих виноградом, разрезанным напополам, не очень крупными листьями салата или другой зелени. Подойдут даже порезанные овощные очистки или фруктовая кожура. И можно побаловать уток тем, что они обычно с удовольствием едят в дикой природе - дождевыми червями и личинками насекомых.

Активисты, которым небезразличен рацион городских водоплавающих, живут не только в Химках. В Люберцах и Подольске тоже есть неравнодушные граждане, которые в свободное время выходят к прудам с рассказами о вреде хлебобулочных изделий для крякв. "Мы также развешиваем предупреждающие плакаты и установили возле каждого водоема, где живут утки, таблички с разрешенным списком кормов, - рассказала "РГ" люберчанка Валерия Сигаева. - У нас даже стартап был, который мы планировали реализовать в этом году. Хотели установить у водоемов лотки с уже расфасованными наборами кормов, чтобы любой желающий мог взять пакетик и покормить птиц тем, что точно не принесет им никакого вреда". У лотков активисты хотели поставить ящики для сбора денег на корм уткам - и пусть бы гуляющие в обмен на пакетик с зерном или зеленью опускали в ящик, сколько не жалко. "Карантин спутал нам планы, но от идеи мы не отказались и обязательно реализуем ее следующей весной", - обещает Валерия.