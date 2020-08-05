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05.08.2020 04:58
Рубрика: Власть

Матвиенко: Реформа Совфеда позволила обеспечить принцип разделения властей

Реформа Совета Федерации, осуществленная 20 лет назад, позволила обеспечить чистоту в реализации ключевого конституционного принципа - принципа разделения властей. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Закон "О порядке формирования Совета Федерации ФС РФ" президент России Владимир Путин подписал пятого августа 2000 года. Ранее в верхнюю палату парламента входили главы регионов и председатели законодательных собраний российских субъектов, на которых дополнительно возлагались обязанности сенатора. Теперь каждый субъект в Совфеде представляют сенатор от исполнительной и сенатор от законодательной власти.

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По словам Валентины Матвиенко, 20 лет назад был сделан принципиальный выбор: каким быть Совету Федерации, кто должен там работать. "Думаю, что Владимир Путин, внося - в первые же недели после своей инаугурации в мае 2000 года - в Государственную думу соответствующий закон, руководствовался чисто практическими соображениями", - цитирует спикера РИА Новости.

Как бы ни старались губернаторы или главы региональных законодательных органов быть "полноценными" сенаторами, тем не менее Совфед не был основным местом их работы. Свои региональные проблемы были на первом плане, а возможности вникать в работу комитета и в существо рассматриваемых законов у них не было, считает Матвиенко.

Новый закон обеспечил такой порядок формирования палаты, при котором представители регионов в Совете Федерации появились на постоянной основе. Кроме того, переформатирование Совфеда обеспечило чистоту в реализации ключевого конституционного принципа - принципа разделения властей. "Одобрение губернаторами - представителями исполнительной власти - федеральных законов, строго говоря, выглядело юридическим нонсенсом", - пояснила парламентарий.

Профессиональный сенатор выкладывается максимально именно в верхней палате парламента. Это отдельный вид политической деятельности, требующий специальных навыков. "За прошедшие 20 лет мы убедились, насколько эффективно работает такая система во всех смыслах", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

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