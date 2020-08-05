Медведев заявил об ответственности диаспор за стычки армян и азербайджанцев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев напомнил диаспорам об ответственности в связи со столкновениями выходцев из Армении и Азербайджана на территории России.

"Когда это все (конфликт вокруг Нагорного Карабаха - прим. "РГ") превращается из иностранной проблемы во внутреннюю проблему, вот эти диаспоры тоже должны ощущать свою ответственность. В противном случае те, кто нарушает российские законы, не важно какова их национальная принадлежность, должны нести жесткую ответственность по российским законам", - заявил Медведев на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап" "Единой России".

Он подчеркнул, что российские правоохранительные органы должны быть ориентированы на то, чтобы внутри нашей страны эта тема не создавала поводов для применения насилия и столкновений.

Кроме того, по словам Медведева, если нарушители российских законов - иностранные граждане - их нужно высылать из страны.