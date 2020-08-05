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05.08.2020 12:20
Рубрика: Происшествия

Михаил Ефремов не признал вину по делу о ДТП

Текст: Иван Егоров
Михаил Ефремов заявил в суде, что не признает вину в причинении смерти водителю Сергею Захарову, так как ничего не помнит об этом.

"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", - сказал в суде артист, которого представители потерпевших попросили перед этим говорить погромче. В свою очередь, адвокат артиста Эльман Пашаев попросил суд помочь разобраться с этим. "Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи", - сказал защитник.

Фото: vesti.ru
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Впрочем, о том, что произошло, защите и актеру сразу напомнил прокурор. Как сообщила гособвинитель, Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения. То, что Ефремов находился за рулем в момент аварии, подтвердил в суде и инспектор ГИБДД Александр Козлов, который оформлял ДТП. Он сообщил, что, когда он прибыл на место происшествия, очевидцы сообщили ему, что Ефремов был за рулем, позже инспектор увидел это и на видеозаписях.

В среду, 5 августа в Пресненском суде начались слушания по существу дела Михаила Ефремова. Ожидалось, что слушания будут перенесены из-за неявки адвоката Пашаева, который просил об их переносе. Но защитник сегодня в итоге явился в суд и сразу сообщил о, якобы, фальсификации ряда показаний свидетелей со стороны потерпевших, которые видели во время и сразу после аварии Михаила Ефремова за рулем его автомобиля.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова РГ-Видео

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