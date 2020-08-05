Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле. Это означает дальнейшее сокращение уровня поддержки рубля. В июле Минфин также почти вдвое сократил ежедневные продажи валюты по сравнению с июнем.

Операции проводятся в рамках бюджетного правила. Минфин прогнозирует, что в августе федеральный бюджет получит дополнительные нефтегазовые доходы (от превышения ценой нефти уровня в 42,4 доллара за баррель) на сумму 27,5 млрд руб. Эта сумма корректируется на недополученные бюджетом в июле нефтегазовые доходы в объеме 92,5 млрд руб. Итоговый объем продажи валюты в августе составит 64,9 млрд руб., эти средства будут направлены на исполнение бюджета.

В августе, который традиционно является неблагоприятным месяцем для рубля, на него будут оказывать давление повышенные геополитические риски и продолжающееся укрепление доллара (в связи с тем, что инвесторы опасаются второй волны эпидемии коронавируса в Европе). На этом фоне российская валюта может подешеветь в течение месяца до 75 руб. или даже 77 руб. за доллар, прогнозирует Юрий Попов из Sberbank CIB.