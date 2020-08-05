Киргизия, как и многие другие страны, оказалась заложницей ситуации, которую еще в конце прошлого года вряд ли могли предсказать ведущие экономисты планеты. Теперь республика вместе с мировым сообществом пытается найти выход из создавшегося положения, вызванного пандемией. О ситуации с бюджетом Киргизии 2020 и 2021 годов, а также о том, на что могут надеяться простые граждане, "РГ" рассказала министр финансов КР Бактыгуль Жеенбаева.

Есть мнение, что республика может оказаться на грани дефолта. Так ли это?

Бактыгуль Жеенбаева: Нужно, прежде всего, понимать, что представляет собой дефолт. Говоря простым языком, это ситуация, когда правительство не может отвечать по своим финансовым обязательствам. У нас же люди получают заработные платы, пенсии, пособии. Более того, выделяются деньги на реализацию национальных проектов. В частности, на водоснабжение регионов, строительство дорог, проведение судебно-правовой реформы, цифровизацию. Словом, мероприятия, которые заложены в Национальной стратегии развития на текущий год, выполняются. Может быть, не в том объеме, в каком хотелось бы, тем не менее средства на эти цели выделяются.

Другое дело - сама ситуация, в которой мы оказались. Мы не скрываем, что она сложная, и у нас много проблем. Впрочем, как и во всем мире. К пандемии такого масштаба не был готов никто. Да, дефицит бюджета у нас действительно большой, однако вопрос о дефолте все же не стоит.

Какова вероятность, что из-за трудной экономической ситуации могут возникнуть сложности с исполнением защищенных статей?

Бактыгуль Жеенбаева: Прошлый год мы закончили с дефицитом в 800 миллионов сомов, что к уровню ВВП составляет 0,1 процента. В2020-м мы приняли чрезвычайный бюджет с разрывом почти в 28 миллиардов сомов, что очень близко к пяти процентам от ВВП.

Сейчас большую нагрузку на бюджет оказывает сектор здравоохранения. Мы финансируем закупку средств индивидуальной защиты для медиков, аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов, медицинских препаратов. Дополнительно выделены деньги на выплаты медикам и сотрудникам правоохранительных органов. Но все бюджетные обязательства мы исполняем вовремя.

Какие средства, кроме сокращения текущих расходов, были использованы для увеличения финансирования здравоохранения?

Бактыгуль Жеенбаева: Задействованы все возможные источники. В том числе и госбюджетный резерв. Он формируется на случай возникновения какой-то чрезвычайной ситуации. На сегодня, к сожалению, он практически весь использован.

Отдельные парламентарии утверждали, что денег, которые республике предоставили международные финансовые институты, хватит только до конца года. Что дальше?

Бактыгуль Жеенбаева: Мы надеемся, что бизнес восстановится и начнет работу. Соответственно, возобновятся налоговые и таможенные платежи в бюджет. Отдельно хочу пояснить, почему мы прибегли к финансовой поддержке доноров. Когда закрылись границы, уменьшилось количество грузоперевозок, и, как следствие, снизился объем налоговых и таможенных сборов - а наша страна очень зависит от импорта, - началась цепная реакция. Предприятия стали сокращать производство, приостановилась торговля, что привело к уменьшению поступлений в казну. Необходимо было принимать меры, и мы обратились за помощью к международным донорам. Поверьте, на тот момент это был единственный выход из ситуации. Скажу больше, мы сделали это одними из первых в мире, и нам сразу пошли навстречу. Причем финансовую поддержку запрашивали страны даже с гораздо лучше развитой экономикой, чем наша. Сейчас же в республике бизнес потихоньку восстанавливается, и мы надеемся, что этот процесс продолжится.

Это, если правильно понимаю, позитивный сценарий. А негативный?

Бактыгуль Жеенбаева: С распространением инфекции столкнулась не только наша страна. Болен весь мир. Поэтому уверена, что мировое сообщество не будет сидеть сложа руки, и наверняка будут предприняты какие-то меры и решения для возрождения экономики.

Мировые лидеры находятся в процессе постоянного диалога по текущей и прогнозной ситуации.

Минфин часто упрекают, что вы разрабатываете социально ориентированный бюджет. А как же бюджет развития?

Бактыгуль Жеенбаева: Бюджет развития - неотъемлемая составная часть республиканского бюджета и включает в себя государственные инвестиции, капитальные вложения и стимулирующие гранты. Поэтому необходимости в появлении отдельного документа нет. На 2020 год на программы развития заложено 39,7 миллиарда сомов. Основная доля - 32,1 миллиарда сомов - приходится на государственные инвестиции.

В бюджет развития 2020 года также включены расходы на капитальные вложения в сумме 2,4 миллиарда сомов. Эти средства в основном направляются на строительство и реконструкцию объектов социально-экономического значения, имеющих высокую степень готовности и планируемых к сдаче и вводу в эксплуатацию. В их числе объекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, инфраструктуры приграничных территорий, а также дороги, водохозяйственные сооружения.

Кроме того, составной частью бюджета развития являются стимулирующие гранты. Их объем в 2020 году достиг 600 миллионов сомов. Это средства, предоставляемые исполнительным органам местного самоуправления, для реализации программ социально-экономического развития территорий.

Стимулирующие гранты предназначены для финансирования проектов по строительству, ремонту, реконструкции и благоустройству вспомогательных и дополнительных объектов учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилищно-коммунального, сельского, водного хозяйства и других объектов. Средства предоставляются в виде софинансирования в дополнение к мобилизованным ресурсам местных бюджетов, международных организаций и иных субъектов.

Ключевой вопрос



Какие корректировки будут внесены в бюджет до конца года?

Бактыгуль Жеенбаева: Мы рассматриваем два сценария развития событий: пессимистичный, согласно которому ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет ухудшаться, и оптимистичный, если число инфицированных пойдет на спад. В обоих случаях мы просчитываем бюджет и, полагаю, сможем выполнять свои обязательства по выплатам заработных плат, пособий и других социальных платежей.

Кстати, так называемый чрезвычайный бюджет парламент утвердил в мае. В сентябре мы планируем внести в него поправки. Изменения коснутся сектора здравоохранения. Здесь финансирование будет увеличено. Ситуация с COVID-19 резко обострилась в июне-июле, и мы были обязаны отреагировать. Правда, пришлось снизить расходы на некоторые неприоритетные статьи. В частности, на ремонт некоторых зданий, приобретение техники и ГСМ для госорганов и подобные расходы.