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Рубрика: В мире

Министр здравоохранения США впервые в истории посетит Тайвань

Министр здравоохранения США Алекс Азар. Фото: Getty Images via AFP Министр здравоохранения США Алекс Азар. Фото: Getty Images via AFP
Министр здравоохранения США Алекс Азар. Фото: Getty Images via AFP

Министр здравоохранения США Алекс Азар в ближайшие дни отправится на Тайвань. Это будет первая в истории официальная поездка руководителя американского минздрава на остров, отмечают в ведомстве. Также Азар станет представителем американской администрации наиболее высокого ранга, посетившим Тайвань с 1979 года.

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В состав делегации войдут чиновники минздрава, эксперты в области здравоохранения и другие представители администрации, пишет ТАСС. В планах: встреча Азара с представителями властей Тайваня, медицинского сообщества и экспертами. Предполагается, что данный визит укрепит партнерство, а также расширит сотрудничество США и Тайваня в борьбе с коронавирусом.

Тайвань - самый большой китайский остров - находится с 1949 года под управлением собственной администрации. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

В мире США В мире Восточная Азия Тайвань

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