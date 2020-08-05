Митрополит Иларион призвал черногорские власти остановиться и одуматься

В Московском Патриархате с огромным беспокойством следят за тем, что происходит сейчас в Черногории, жители которой продолжают протестовать против принятого в стране антицерковного закона: согласно ему построенные до 1918 года храмы и монастыри должны быть переданы в собственность государства, дабы потом чиновники принимали решение, какой общине - относящейся к канонической Сербской Церкви или к раскольнической организации - отдать в пользование старинную святыню. На этом фоне особую популярность набирает новая форма мирного протеста - программа "E-ЛИТИJA" ("Интернет-Лития"), гостем которой стал и председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

"Ситуацию вокруг канонической Православной Церкви в Черногории мы воспринимаем как прямое посягательство гражданских властей на многовековое наследие Православия в этой стране. Это посягательство не на Сербскую Церковь - это посягательство на каноническое Православие", - цитируются слова председателя ОВЦС на официальном сайте Московского Патриархата.

"Мы глубоко убеждены в том, что те политики, которые посягают на Православную Церковь, совершают антинародное дело - они идут против своего народа, - заявил владыка Иларион. - Об этом свидетельствуют десятки тысяч людей, которые до последнего времени выходили на улицы черногорских городов. Об этом свидетельствуют учителя, врачи, моряки, военнослужащие, которые собирают подписи в защиту канонической Черногорской Православной Церкви, находящейся в составе Сербской Православной Церкви. В этой ситуации, если государство идет против Церкви, тем самым оно выступает против своего народа. Поэтому наше послание к черногорским властям очень простое: остановитесь, одумайтесь, прекратите гонения на Церковь, которые вы сейчас развязали".

Митрополит Иларион выразил восхищение мужеством православных черногорцев, которые не побоялись выйти на улицы, протестуя против дискриминационного по отношению к Церкви закона. "Они не боятся собирать подписи в защиту своих святынь и, как у нас говорят, грудью встают на их защиту, - констатировал он. - Я хотел бы обратиться к православным верующим Черногории с просьбой и впредь так же твердо стоять на защите канонического Православия, на защите своих святынь и не поддаваться на посулы тех политических лидеров, которые говорят, что у нас неправильная Церковь, и хотят взамен дать церковь "правильную". Церковь может быть только одна - это Церковь, которую создал Господь Иисус Христос. А так называемые церкви, которые создают раскольники или политики, не настоящие".