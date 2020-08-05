Мощнейший взрыв в Бейруте разрушил район рядом с портом

В порту Бейрута накануне прогремел мощнейший взрыв, ударная волна от которого разрушила фасады зданий, расположенных неподалеку, и выбила окна в домах даже в нескольких километрах. На момент подписания номера на месте взрыва полыхал пожар, а ливанские власти не сообщали о точном числе погибших и раненых.

По данным телеканала LBC, взрыв унес жизни не менее 73 человек, а в ливанском минздраве заявили, что ранения получило "очень большое количество" людей, число которых, судя по кадрам очевидцев, идет как минимум на сотни. По данным телеканала Al Jazeera больницы в Бейруте переполнены. Многие могут быть под завалами. Как сообщил телеканал Al Arabiya, погиб генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Травмы получили несколько советников главы правительства, а также консул Казахстана в Ливане.

На помощь пострадавшим отправились не менее 30 команд Красного Креста, кареты скорой помощи, пожарные и спасатели.

Ударная волна обрушила фасады зданий и выбила окна в домах, расположенных в нескольких километрах

Момент взрыва был заснят многими очевидцами, которые наблюдали за пожаром, вспыхнувшим поначалу на территории порта. Внезапно грянул мощный взрыв, в небо взмыл и огромный купол из пара, за которым поднялся гриб из ядовито-красного дыма. Как утверждают некоторые СМИ, взрывов было как минимум два: сначала один, а спустя некоторое время другой.

Взрывная волна нанесла ущерб президентскому дворцу Баабда и даже бейрутскому международному аэропорту, который от места происшествия находится примерно в десяти километрах. Досталось также российскому торгпредству и посольству, где взрывной волной вынесло двери и выбило стекла. Пострадала одна сотрудница посольства, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщил телеканал Sigma, звук от взрыва в Бейруте услышали даже в Никосии, столице Кипра. Это при том, что расстояние между двумя городами составляет примерно 250 километров. Губернатор Бейрута Марван Аббуд уже сравнил случившееся с событиями, которые произошли в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

Причин произошедшего называют массу: то ли взорвались нефтяные резервуары, то ли склад с пиротехникой. Со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана сообщалось, что в порту взорвался корабль с фейерверками. Однако глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что взорвались точно не салюты, а совсем другие вещества, которые хранились долгое время. Позже телеканал LBCI со ссылкой на источники уточнил, что генерал якобы имел в виду запасы нитрата натрия, которые были конфискованы с одного из кораблей более года назад.

Многие очевидцы событий наперебой рассказывали журналистам, будто причиной взрыва была ракета, которую они видели в небе за несколько мгновений до трагедии. В СМИ стали появляться различные версии произошедшего, согласно которым случившееся - не что иное, как нападение извне. Так, например, телеканал "Аль-Хадас" заподозрил в этом Израиль, который якобы нанес удар по складу радикального движения "Хезболлах". Однако, как сообщил телеканал израильского кнессета, Тель-Авив не причастен к взрывам в бейрутском порту. Армия Израиля сообщения о случившемся комментировать отказалась.

Момент взрыва и поднявшееся после него огромное облако красного дыма засняли очевидцы, наблюдавшие за пожаром. Фото: РИА Новости

Когда верстался номер

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута, сообщает пресс-служба Кремля во вторник. "В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил президент в телеграмме.