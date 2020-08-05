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05.08.2020 08:27
Рубрика: Культура

"Мулан" решено выпустить на сервисе Disney+

Текст: Сусанна Альперина
Кинотеатры, которые не будут сотрудничать с интернет-сервисами, могут остаться в проигрыше. Это всего лишь мнение обозревателя "РГ", которая считает, что недавнее заявление Ассоциации российских кинотеатров о том, что они не будут брать в прокат фильмы, релизы которых состоялись на интернет-платформах - шаг недальновидный и стратегически слабый. Ни один домашний компьютер не даст такого эффекта, как большой экран - многие картины после интернета хочется пересмотреть именно в зале кинотеатра, где можно в полной мере оценить качество, задуманное создателями. В пример можно привести отечественные релизы "Спутник" и "Фея", что создавались для больших экранов, а вышли из-за пандемии в Сети. Сейчас часть наших кинотеатров их взяли, а часть - нет. И первые явно поступили умнее. И это не говоря уже о том, что добрая половина нашей страны вообще не знает, что существует такая вещь как интернет-кинотеатры. Но есть шанс, что скоро она для себя их откроет.

Умные студии и грамотные стратеги - как раз продумывают то, как можно обернуть возможности интернета себе на пользу. Недавно вышла новость о сокращении кинотеатрального окна до 17 дней. То есть фильм поступает на интернет-платформы через 17 дней после того, как появился в кинотеатрах."Так творится история!" - комментировали это известие представители индустрии и кинокритики. Некоторые крупные студии, учитывая условия пандемии, которые никуда не исчезли, сразу на различных условиях выпускают фильмы в Сети. И пионером в этом была студия Universal, которая выпустила мультфильм "Тролли. Мировой тур" за 19.99 долларов сразу в онлайн-кинотеатрах.

Фото: kinopoisk.ru
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Столь долгое вступление перед новостью, которая последует, сделано для того, чтобы и зрители, и создатели фильмов осознали: ситуация изменилась и не вернется обратно. Это примерно, как немое и звуковое кино, черно-белое и цветное. Примеры можно продолжить.

И вот студия Disney встретила вызовы будущего лицом к лицу - она объявила, что фильм "Мулан" "откажется от запланированного театрального релиза". То есть вместо этого премьера ремейка в прямом эфире состоится на интернет-сервисе Disney+ четвертого сентября за премиальную арендную плату.

В отличие от остального контента, доступного на сервисе Disney+, "Мулан" не будет доступен непосредственно подписчикам. Потребители в США и других территориях должны будут заплатить 29,99 доллара за прокат фильма в дополнение к ежемесячной абонентской плате стримингового сервиса - она составляет 6,99 доллара. На рынках, где Disney+ недоступен, "Мулан" выйдет в кинотеатрах. Россия попала в число этих стран. Релиз фильма у нас был запланирован уже на 20 августа. Если снова не перенесут.

Сервис Disney+ стремительно разрастается. Называется цифра, что вскоре у него будет 60,5 миллиона подписчиков. Такое решение с фильмом "Мулан", несомненно, призвано резко повысить их число. Если каждый подписчик или хотя бы половина заплатят 30 долларов... Нетрудно подсчитать доходы. При том, что на производство картины потрачено 200 миллионов долларов и еще много миллионов на продвижение на мировом рынке.

Фото: kinopoisk.ru
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Однако, на данный момент генеральный директор Disney Боб Чапек говорит, что такой шаг студии с фильмом "Мулан" не отражает новую постоянную бизнес - модель для компании. Это всего лишь тест. Что означает - компания посмотрит на цифры - доходов и просмотров. Издание Variety считает, что таким заявлением "Disney, возможно, сигнализирует, что он не поворачивается спиной к кинотеатрам".

Напомним: первоначально планировалось, что "Мулан" выйдет в прокат в кинотеатрах 27 марта этого года и станет одним из главных театральных релизов Disney в этом году. 9 марта в лос-анджелесском театре Dolby состоялась роскошная премьера фильма. Но уже через три дня каскад закрытий, вызванных пандемией COVID-19, вынудил Disney отложить выпуск "Мулана". Он был отложен несколько раз, прежде чем Disney на неопределенный срок удалила его из календаря выпуска в кинотеатрах на прошлой неделе.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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