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Рубрика: Культура

Лобовое кино

Какие фильмы и как мы будем смотреть в автокинотеатрах
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 172(8226)
Кинотеатры открыли 1 августа, но альтернативные форматы коллективного просмотра фильмов продолжают возникать один за другим. Так, в стране за время пандемии появилось несколько автомобильных кинотеатров - только в столице их несколько, у всех разные методы работы. Приживется ли такой формат? Стоит ли к нему относиться скептически или наоборот - радоваться как проявлению будущего? Какие фильмы хорошо смотрятся именно из автомобилей?
Звук в современных автокинотеатрах проведен в каждую машину отдельно. Можно регулировать. Фото: Виталий Невар / ТАСС Звук в современных автокинотеатрах проведен в каждую машину отдельно. Можно регулировать. Фото: Виталий Невар / ТАСС
Звук в современных автокинотеатрах проведен в каждую машину отдельно. Можно регулировать. Фото: Виталий Невар / ТАСС

Обозреватель "РГ" поговорила об этом и не только с Екатериной Бордачевой - генеральным директором Международного форума "Российский кинобизнес", репертуарным менеджером независимых кинотеатров.

Верите ли вы в автокинотеатры и в их будущее, в частности, в России?

Екатерина Бордачева: При пандемии автокинотеатры начали возводить и реанимировать уже в апреле в Южной Корее и Германии, затем присоединились другие страны.

Автокинотеатр однозначно не бизнес. Если посмотреть на новейшую историю этого формата в нашей стране, можно выделить несколько подходов. В условиях пандемии безопасный просмотр фильмов в автомобиле - единственная реальная альтернатива домашнему просмотру. Поэтому крупные киносети и региональные кинотеатры организовали несколько таких автомобильных кинотеатров в основном недалеко от действующих площадок, поскольку как минимум нужны большой экран, специальный звук, радиоканал, профессиональный проектор и система реализации билетов. С нуля такую работу настроить недешево - обойдется в несколько миллионов рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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Не стоит забывать и про лицензии (права на публичный показ контента), и про разрешения госструктур. Если автокинотеатр хочет развернуть продажу билетов, то соблюдение таких условий необходимо. В ряде регионов существуют кинопередвижки, летние кинотеатры в парках и библиотека прав, позволяющая устраивать фестивали, где показы для зрителей бесплатные.

Знаете ли еще какие-то безопасные формы - как смотреть кино? Например, в Италии кино транслировали на стенку соседнего дома, а люди смотрели на балконах.

Екатерина Бордачева: Прежде всего, летний кинотеатр - излюбленный формат кинофестивалей. Они как раз и устраивают показы в парках, а в случае с автомобилями - еще и на площадках возле кинотеатров. Из недавнего опыта - плавучий кинотеатр, который на днях открывается в Париже. На берегу реки устроен пляж и определен сегмент на воде для 38 моторных лодок, на каждой из которых может разместиться до шести человек. И еще 150 зрителей могут посмотреть, конечно же, французские фильмы с берега. В одном из старейших театров Испании (Teatre Roma de Sagunt) коллеги развернули масштабный фестивальный проект - классику мирового кино в сопровождении живой музыки. Сейчас также демонстрируют короткометражные фильмы в метро, на цифровых дисплеях.

По какому принципу вы составляли репертуар для российских автокинотеатров?

Екатерина Бордачева: Главное условие - запросы аудитории. Возвращаюсь к библиотекам дистрибьюторов, вспоминаю фильмы, отмеченные зрительским вниманием на международных кинофестивалях, обращаю внимание на рейтинги ведущих кинопорталов мира и СМИ. Конечно же, и на рейтинги онлайн-кинотеатров. При отборе часто встречаются недооцененные в российском прокате картины, которые в других странах были востребованы. Например, "Свистуны" румынского режиссера Корнелиу Порумбою, "Проксима" с Евой Грин в главной роли или "Она" Пола Верховена. С другой стороны - фильмы-явления, вопреки прогнозам киноэкспертов востребованные в долгом прокате, такие как "Паттерсон", "Зеленая книга", "Джентльмены". Яркие характеры, истории преодоления комплексов и страхов, как в драме "Во всем виноват енот", или авантюрные приключения, как в "Махинаторах", - этого ждет зритель. Хочу отдельно отметить документальный фильм "Banksy" о скандальном художнике, меняющем мир.

Фото: AtlasStudio / istockphoto.com

Для каких автокинотеатров вы составляли программу и кто и как будет составлять для других?

Екатерина Бордачева: Я сформировала программу из 16 фильмов для автокинофестиваля #LetMiSee. Это не совсем автокинотеатр. Поясню: с технической точки зрения - да, он такой, но фильмы здесь демонстрируются бесплатно. Картины являются инструментом для привлечения зрителей, так как это промоакция для повышения лояльности аудитории к ряду брендов.

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