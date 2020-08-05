Видео: На рынке в ОАЭ вспыхнул крупный пожар

BREAKING: Large fire has broken out in Ajman market— #UAE #Ajman— AS-Source News (@ASB_Breaking) August 5, 2020
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Пожарные самого маленького эмирата ОАЭ - Аджмана - ликвидируют мощное пламя, охватившее местный общественный рынок. О том, каковы масштабы разрушений и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету "Аль-Халидж". С трассы напротив видно, как над недавно обустроенной промзоной с разных сторон поднимаются черные клубы дыма. Следователям еще предстоит установить причины пожара - был ли он вызван поджогом, коротким замыканием или жарой - в дневные часы в Объединенных Арабских Эмиратах отметка термометра превышает отметку в 50 градусов.
По информации от официального источника портала gulfnews.com, пламя вспыхнуло примерно в 18.30 по местному времени. Спустя несколько часов Гражданской обороне Аджмана удалось взять пламя под контроль с помощью коллег из эмиратов Дубаи, Шарджа и Умм-эль-Кайвайн.
حريق ضخم في سوق عجمان الشعبي اليوم— Souhaib 🇱🇧 (@derSouhaib) August 5, 2020
الله يحفظ المحيطين فيه وأتمنى تكون الحادثة بدون ضحايا أو إصابات على الأقل pic.twitter.com/CxwC5kOgtv
HUGE blaze breaks out at food market in #Ajman, #UAE— RT (@RT_com) August 5, 2020
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