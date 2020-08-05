Видео: На рынке в ОАЭ вспыхнул крупный пожар

Пожарные самого маленького эмирата ОАЭ - Аджмана - ликвидируют мощное пламя, охватившее местный общественный рынок. О том, каковы масштабы разрушений и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету "Аль-Халидж". С трассы напротив видно, как над недавно обустроенной промзоной с разных сторон поднимаются черные клубы дыма. Следователям еще предстоит установить причины пожара - был ли он вызван поджогом, коротким замыканием или жарой - в дневные часы в Объединенных Арабских Эмиратах отметка термометра превышает отметку в 50 градусов.

По информации от официального источника портала gulfnews.com, пламя вспыхнуло примерно в 18.30 по местному времени. Спустя несколько часов Гражданской обороне Аджмана удалось взять пламя под контроль с помощью коллег из эмиратов Дубаи, Шарджа и Умм-эль-Кайвайн.