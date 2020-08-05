На Урале студент обошел чиновников и добился строительства парка в селе

В десятом классе Егор Николаев захотел превратить пустырь в родном поселке Калья в парк. Спустя четыре года, ворох запросов и пройденные по кабинетам администрации километры, идея материализовалась. В Калье завершается строительство парка площадью шесть тысяч квадратных метров, стоимость объекта - 23 миллиона рублей. Финансирование - средства областного бюджета.

На интервью Егор приезжает на велосипеде - в идеально отглаженных рубашке и брюках, - за десять минут до назначенного времени. "Приятно прокатиться по городу с ветерком!" - говорит он, улыбаясь. День обещает быть знойным, но утром еще ощущается свежесть. Заходим в кабинет, юноша предлагает мне чай или кофе. Извиняется, что сразу не предложил мне сесть за большой стол.

Егор Николаев - студент третьего курса Уральского института управления - филиала РАНХиГС. Факультет - "Государственное и муниципальное управление", специальность - такая же. Будущий чиновник.

Молодой человек вырос в глубокой уральской провинции - в поселке Калья, что в десяти километрах от Североуральска (440 километров от Екатеринбурга - прим. ред.) Мама и бабушка - метеорологи, папа и дедушка - шахтеры. В десятом классе Егор захотел превратить пустырь в родном поселке в парк. Спустя четыре года, ворох запросов и нахоженные по кабинетам администрации километры, идея материализовалась. В Калье завершается строительство парка площадью шесть тысяч квадратных метров, стоимость объекта - 23 миллиона рублей. Финансирование - средства областного бюджета.

- Общественной работой я заинтересовался в восьмом-девятом классе, когда съездил на молодежный форум в Североуральск, - рассказывает Егор. - Потом побывал в Артеке - и понеслось. В десятом классе мы с ребятами сидели как-то и думали, чего не хватает в поселке. Решили, что памятного места. В школе есть памятник Герою России Дмитрию Шеткаеву (погиб в Чечне, в 2000 году, прикрывая своих сослуживцев - прим. ред.) и все. Даже ветеранам некуда прийти, чтобы почтить память однополчан. Я идеей загорелся, нарисовал от руки эскиз - мемориал и небольшая площадка-подход к нему - и записался на прием к главе городского округа.

Главой Североуральского ГО тогда был Владимир Ильиных. Чиновник подростка выслушал, посмотрел набросок и сказал: "Прорабатывай, а дальше посмотрим". Так началось хождение Егора по кабинетам, которое продлилось два с половиной года. Где-то его воспринимали как ребенка, где-то внимательно слушали, давали советы и направляли.

- В градостроительном отделе, например, ко мне очень тепло отнеслись. После того, как я раз в десятый к ним приехал, - улыбается юноша. - Мы много общались с бывшим главным архитектором Североуральска Владимиром Шакировым, с архитектором СУБРа Еленой Павловой. Они меня координировали, говорили, что нужно сделать, на какие вопросы ответить.

Самым сложным оказался вопрос по земле. На месте пустыря раньше стояло четыре дома. Здания давно снесли, жителей расселили. Но с кадастрового учета сняли лишь один дом, три на бумаге продолжали "стоять", причем в одном даже значился жилец. Никто не знал, где этот человек, но из-за него невозможно было изменить статус земли и провести межевание участка под парк. Егор писал письма, ходил на приемы, подключал нового главу администрации Североуральска Василия Матюшенко. В администрации юноше говорили: "Твоему упорству можно только позавидовать, потому что многие предприниматели приходят и не выдерживают эту волокиту с документами".

- С землей история интересная. Начинаешь осознавать, какие механизмы не работают. Домов по факту нет, их надо было сразу снять с учета. Но то ли лень кому-то было, то ли что. У нас пока гром не грянет, телега не тронется. Пока я не пришел, не написал письма, не помучил их полгода - ничего не двигалось. Так бы и стоял заросший пустырь, - говорит Егор.

Параллельно молодой человек вел просветительскую работу среди населения: ходил с одноклассниками по домам, рассказывал про парк. Вместе они смогли собрать с пятитысячного поселка 1100 подписей за строительство объекта. Энтузиазм ребят оказался заразителен: жители и сами стали активно интересоваться судьбой парка - при любой возможности засыпали вопросами главу ГО.

О финансировании строительства Егор поначалу не думал. Потом ему подсказали, что можно попробовать заявиться на гранты, но с ними не вышло. Однако настойчивость молодого человека сподвигла местные власти выделить средства - 300 тысяч рублей - на создание обстоятельного проекта. На этой стадии мемориал с прилежащей территорией превратился в большой парк на шесть тысяч квадратов - с Вечным огнем, спортивной и детской площадками. С оформленной и просчитанной идеей уже можно было попытать счастья в нацпроекте "Жилье и городская среда", но тоже не случилось: сельские поселения исключили из программы.

- Отчаяния не чувствовал, я к тому времени как-то перегорел, - признается Егор. - Школьник против администрации. Даже если делаешь все возможное, как тут победить? Была удрученность, разочарование в человеческой натуре. Я понял: реальность сильно отличается от того, что нам рассказывают на уроках.

Как раз тогда молодой человек закончил школу, поступил в институт и переехал в Екатеринбург. Вопрос с парком остался в подвешенном состоянии. Однажды его пригласили на мероприятие, где выступал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

- Когда начались вопросы из зала, я встал и рассказал историю про парк в Калье. Объяснил, какая большая работа была проделана. Смирнов пообещал, что парк у нас будет, - рассказывает Егор.

Вторая встреча с министром произошла через несколько месяцев: юноша поймал его после совещания. Глава ведомства парня обрадовал: регион запускает областную программу, в рамках которой профинансируют благоустройство пяти общественных пространств на сельских территориях, в Калье - в первую очередь. Тогда же Егор добился переделки проекта: в первоначальном виде он ему не нравился - дорожки не там, где ходят люди, да и все общественные пространства смешаны.

- Егор, как вы думаете, почему мы решили рассказать эту историю? По сути, она о том, как сработала система управления, не более.

- Система работает не всегда. Российское общество, в целом, пассивно к общественной жизни - каждый живет в своем мирке. После истории с парком в Калье многое изменилось: люди заинтересовались тем, что происходит в поселке. Следят за ходом строительства, например. По плану подрядчик должен был утилизировать фундаменты старых домов, а решил просто закопать - чтобы сэкономить. Мне позвонили жители, я сообщил главе - в итоге фундаменты выкопали и увезли. Если с людьми вести постоянный диалог - мотивировать их, привлекать к обсуждению, - менталитет трансформируется, начинает вырабатываться гражданская сознательность. И все это неизбежно меняет систему - ей приходится ориентироваться на гражданское "я", ведь вне общества она существовать не может. Почему система сопротивляется? Здесь, думаю, играет роль человеческий фактор: лень, отсутствие интереса, ориентир не на потребности людей, а на свои собственные. Конечно, далеко не все чиновники такие. Очень много тех, кто и на звонки в нерабочее время отвечает, и помогает, и советует. Обществу и власти необходимо больше разговаривать: слушать и слышать друг друга. Чтобы произошел контакт, нужна трезвая оценка ситуации с обеих сторон - ведь гражданская активность зачастую бывает неконструктивной. Тогда система начнет излечиваться и работать и будет развиваться гражданское общество.

Конкретные планы на будущее Егор пока не строит, но цель для себя определил: помогать людям. В ближайшие годы планирует баллотироваться в депутаты регионального Законодательного собрания - потому что это реальный инструмент для реализации идей в интересах общества и развития территорий.

- Кем вижу себя лет через 25? Наверное, хочу к этому времени достичь состояния, когда смогу оказывать поддержку максимально большому количеству людей. А уж в какой форме это будет - на госслужбе, в общественной деятельности или как-то еще - не имеет значения. В десятом классе я прочитал книгу Гюстава Лебона и мне запомнилась фраза: "Величие народов главным образом зависит от уровня их нравственности". Этой парадигме и стараюсь следовать, - говорит Егор.

Мнение

Василий Матюшенко, глава Североуральского городского округа:

- Меня в Егоре поразило то, что как сильно он любит историю. Именно поэтому органы власти и решили поддержать его идею по строительству парка, ведь знание и уважение истории своей страны, своей малой Родины, своих корней - это основа всего. Замечательный парень: инициативный, творческий, коммуникабельный, культурный, умеет разговаривать с людьми. Уверен: он станет хорошим, достойным человеком. Наш Североуральск вообще край замечательных людей. В свое время он был наполнен такими людьми, а сейчас дети продолжают их дела.