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05.08.2020 18:40
Рубрика: Экономика

5G на крыше

На зданиях можно будет устанавливать мобильные станции
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
Порядок установки базовых станций мобильной связи на крышах и внутри зданий будет закреплен законодательно. Это нужно в том числе для развития сетей 5G. Законопроект об этом минкомсвязь опубликовало для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Концепция развития сетей 5G, утвержденная в конце 2019 года, предполагает многократное увеличение числа базовых станций при развертывании сетей нового поколения. Существующей на данный момент инфраструктуры недостаточно, отмечают авторы законопроекта.

Фото: istock
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Необходимость увеличить число базовых станций вызвана тем, что в России развитие сетей 5G возможно по миллиметровым каналам. В мире под них гораздо чаще используется диапазон 3,4-3,8 ГГц, но в России он закреплен за оборудованием спецсвязи. А для формирования сетей по миллиметровому каналу необходима частая установка базовых станций - в пределах 200 метров друг от друга.

Сейчас базовые мобильные станции также устанавливаются на крышах жилых домов и учреждений, однако четких правил, по которым операторы могут получить площади в аренду, нет.

Это приводит к бюрократической волоките. Только оформление документов на установку станций порой занимает год. "Зачастую сложные бюрократические процедуры по заключению новых и продлению существующих договоров приводят к демонтажу объектов связи. В результате бюджеты всех уровней недополучают значительные средства. Так, за последние 3 года было демонтировано около 600 базовых станций операторов сотовой связи, в зоне действия которых граждане лишились доступа к услугам связи", - приводит данные минкомсвязь.

Сейчас, по данным минкомсвязи, на государственной и муниципальной собственности размещено около 40 тысяч объектов связи. Общая сумма арендной платы составляет более 4,3 млрд рублей в год.

Но только в некоторых регионах законодательно закреплен порядок предоставления операторам связи доступа к зданиям для размещений станций. Например, в Бурятии, Саратовской области, Москве. Когда правила размещения инфраструктуры операторов на объектах государственной и муниципальной собственности были установлены в столице, это значительно упростило монтаж оборудования для телеком-компаний, рассказали "РГ" в Tele2. Пришло время распространить эту практику на всю страну.

Как в России планируют развивать сети 5G

Законопроект минкомсвязи разрабатывала с Федеральной антимонопольной службой, АНО "Цифровая экономика", фондом "Сколково" и организациями связи. Операторы ожидаемо поддерживают инициативу министерства. В первую очередь потому, что это сделает процедуру взаимоотношений по вопросам аренды более прозрачной и позволит создать инфраструктуру для дальнейшего развития в России сетей нового поколения. Сам порядок взаимоотношений будет утверждать правительство РФ.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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