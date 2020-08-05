На зданиях можно будет устанавливать мобильные станции

Порядок установки базовых станций мобильной связи на крышах и внутри зданий будет закреплен законодательно. Это нужно в том числе для развития сетей 5G. Законопроект об этом минкомсвязь опубликовало для общественного обсуждения.

Концепция развития сетей 5G, утвержденная в конце 2019 года, предполагает многократное увеличение числа базовых станций при развертывании сетей нового поколения. Существующей на данный момент инфраструктуры недостаточно, отмечают авторы законопроекта.

Необходимость увеличить число базовых станций вызвана тем, что в России развитие сетей 5G возможно по миллиметровым каналам. В мире под них гораздо чаще используется диапазон 3,4-3,8 ГГц, но в России он закреплен за оборудованием спецсвязи. А для формирования сетей по миллиметровому каналу необходима частая установка базовых станций - в пределах 200 метров друг от друга.

Сейчас базовые мобильные станции также устанавливаются на крышах жилых домов и учреждений, однако четких правил, по которым операторы могут получить площади в аренду, нет.

Это приводит к бюрократической волоките. Только оформление документов на установку станций порой занимает год. "Зачастую сложные бюрократические процедуры по заключению новых и продлению существующих договоров приводят к демонтажу объектов связи. В результате бюджеты всех уровней недополучают значительные средства. Так, за последние 3 года было демонтировано около 600 базовых станций операторов сотовой связи, в зоне действия которых граждане лишились доступа к услугам связи", - приводит данные минкомсвязь.

Сейчас, по данным минкомсвязи, на государственной и муниципальной собственности размещено около 40 тысяч объектов связи. Общая сумма арендной платы составляет более 4,3 млрд рублей в год.

Но только в некоторых регионах законодательно закреплен порядок предоставления операторам связи доступа к зданиям для размещений станций. Например, в Бурятии, Саратовской области, Москве. Когда правила размещения инфраструктуры операторов на объектах государственной и муниципальной собственности были установлены в столице, это значительно упростило монтаж оборудования для телеком-компаний, рассказали "РГ" в Tele2. Пришло время распространить эту практику на всю страну.

Законопроект минкомсвязи разрабатывала с Федеральной антимонопольной службой, АНО "Цифровая экономика", фондом "Сколково" и организациями связи. Операторы ожидаемо поддерживают инициативу министерства. В первую очередь потому, что это сделает процедуру взаимоотношений по вопросам аренды более прозрачной и позволит создать инфраструктуру для дальнейшего развития в России сетей нового поколения. Сам порядок взаимоотношений будет утверждать правительство РФ.