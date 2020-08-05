Указ губернатора Нижегородской области от 5 августа 2020 года № 131 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2 слово "кинотеатры," исключить.

1.2. Подпункт "д" пункта 3.3 дополнить словами ", кинотеатров".

1.3. В пункте 3.5:

а) в подпункте "д" слова "до 3 человек" заменить словами "до 5 человек", слова "до 7 человек" заменить словами "до 15 человек";

б) дополнить подпунктами "ж" и "з" следующего содержания:

"ж) работа фитнес-центров, спортивных клубов, туристических и экскурсионных бюро и других хозяйствующих субъектов по организации спортивных, экскурсионных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием занимающихся (клиентов) в количестве до 15 человек с соблюдением дистанции, установленной пунктом 4.3 настоящего Указа;

з) работа бань и саун с очным присутствием только совместно пришедших посетителей в количестве до 3 человек.".

1.4. В пункте 3.6:

а) в подпункте "в" слова "до 15 человек" заменить словами "до 25 человек";

б) дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) работа бань, саун, бассейнов;

д) работа фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения (без проведения соревнований с участием зрителей).".

1.5. В пункте 3.7:

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) работа кинотеатров;";

б) подпункт "г" признать утратившим силу.

1.6. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1. Лицам, прибывающим на территорию Российской Федерации:

а) гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку):

обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

в целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.ru/394604) до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс);

в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации"(https://www.gosuslugi.ru/400705/1);

в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

в случае, предусмотренном абзацем пятым подпункта "а" настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции);

б) гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации иными видами транспорта из неблагополучных по COVID-19 иностранных государств:

обеспечить соблюдение требования об изоляции в домашних условиях по месту жительства (пребывания) (а при невозможности изоляции по месту жительства (пребывания) - в условиях обсерватора) в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

в) иностранным гражданам и лицам без гражданства, пересекающим Государственную границу Российской Федерации:

при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории Российской Федерации, в том числе в целях транзитного проезда через территорию Российской Федерации, и при пересечении Государственной границы Российской Федерации обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации;

до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации.

В случае прибытия в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования о нахождении в изоляции в условиях обсерватора или в домашних условиях по месту жительства (пребывания) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.".

1.7. Пункт 4.11 признать утратившим силу.

1.8. В абзаце третьем пункта 4.3 после слова "банках" дополнить словами ", кинотеатрах".

1.9. В пункте 5.1:

а) в подпункте "м" слова "воздуха рециркуляторного типа" заменить словами " - рециркуляторов воздуха";

б) подпункт "у" дополнить словами "и лиц без гражданства".

1.10. В пункте 5.4:

а) подпункт "б" признать утратившим силу;

б) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) проведение дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг, после оказания услуг.".

1.11. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:

"5.9. Фитнес-центрам, бассейнам, спортивным клубам, а также спортивным сооружениям и объектам спорта (в части организации массового посещения) дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) осуществление приема посетителей строго по записи с соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями из расчета не более чем 1 человек на 10 кв. м площади помещения, в котором проводится соответствующее занятие (помещение для тренировок, зал групповых программ),- на втором этапе снятия ограничений и 1 человек на 4 кв.м площади такого помещения - на третьем этапе снятия ограничений;

б) обеспечение соблюдения работниками и посетителями дистанции в 1,5 метра, в том числе путем разнесения оборудования, и нанесения специальной разметки; недопущение контактных видов тренировок, занятий;

в) установление в зоне тренировки дозаторов для обработки рук работников и посетителей кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе);

г) посещение бассейна из расчета не более 1 человека на 10 кв.м площади зеркала воды дорожки бассейна;

д) дезинфекционная обработка контактных поверхностей спортивного оборудования и инвентаря по вирусному режиму каждые 30 минут на втором этапе снятия ограничений, каждые 60 минут - на третьем этапе снятия ограничений;

е) закрытие бань и саун;

ж) разобщение посетителей в раздевалке (закрытие части шкафчиков, кабинок для переодевания, обеспечивающее дистанцию 1,5 метра), дезинфекция шкафчиков после каждого посетителя;

з) обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей - рециркуляторов воздуха в зонах тренировки, залах групповых программ, в раздевалках;

и) нахождение посетителей в масках (респираторах, повязках), за исключением непосредственно времени тренировки и нахождения в душевых.".

1.12. Дополнить пунктами 5.12 и 5.13 следующего содержания:

"5.12. Баням, саунам дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) осуществление приема посетителей строго по записи с соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями из расчета не более чем 1 человек на 10 кв.м площади помещения;

б) строгое соблюдение посетителями дистанции 1,5 метра в помещении парильной, использование белья (простыни и др.) для минимизации контактов посетителей с поверхностями;

в) обеспечение ежедневной (после окончания работы) стирки специальной одежды работников и белья для посетителей (по режиму обеззараживания) по договору со специализированной организацией или непосредственно в бане, сауне (при наличии соответствующих условий);

г) ограничение контактов между работниками и посетителями, соблюдение социальной дистанции между работниками и посетителями, в том числе путем нанесения специальной разметки во всех помещениях, кроме парильной;

д) влажная уборка с дезинфицирующими средствами всех помещений и мест общего пользования, дезинфекция всех контактных поверхностей после каждого сеанса;

е) обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей - рециркуляторов воздуха в помещениях для отдыха посетителей;

ж) закрытие купелей и бассейнов.

5.13. Кинотеатрам дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) продажа билетов с размещением зрителей не более 50 % от общей вместимости зала кинотеатра, с обязательной дистанцией 1,5 метра между совместно приобретающими билеты посетителями;

б) обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей - рециркуляторов воздуха в залах кинотеатров;

в) недопущение приема пищи в залах кинотеатров.".

1.13. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Установить, что на территории Нижегородской области управления социальной защиты населения и иные органы (организации), предоставляющие государственные и муниципальные услуги населению, кроме многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляют прием граждан только по предварительной записи (электронной или по телефону).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







