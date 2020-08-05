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05.08.2020 15:58
Рубрика: В мире

Ночные поезда вновь обретают популярность в Европе

Текст: Юрий Когалов
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Пандемия коронавируса возродила в Европе интерес к ночным поездам. Они вмещают меньше пассажиров, чем обычные составы, что снижает риск заражения. На это обратили внимание как путешественники, так и операторы железных дорог, которые начали расширять свои сети маршрутов.

Так, австрийская OBB приобрела 20 новых локомотивов за 500 миллионов евро. И это при том, что уже сегодня из Вены отправляется в путь больше ночных поездов, чем из любого другого европейского города. Оператор решил возобновить маршруты, пролегающие по Австрии, Германии, Швейцарии, Италии, по которым раньше путешественников возил Deutsche Bahn, а также открыть новый - Вена-Брюссель.

Шведская железнодорожная компания Snalltaget заявила, что планирует в четыре раза увеличить количество ночных поездов на популярном маршруте Стокгольм-Мальме-Копенгаген-Гамбург-Берлин, а также запустить новые в направлении Гамбурга и Брюсселя (на это правительство выделило 38 миллионов евро). Впрочем, в Швеции железнодорожный транспорт развивается не только из-за пандемии, но из желания сократить авиаперевозки из-за их влияния на окружающую среду (Грета Тунберг постаралась).

Аналогичные тенденции наметились и во Франции. Президент Эмманюэль Макрон объявил, что рассчитывает на массовое возрождение ночных поездов. Они уже начали курсировать между Парижем и Ниццей, Парижем и Тарбом.

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