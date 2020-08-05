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Рубрика: Экономика

Добыче не дают покоя

Новая налоговая система в нефтяной отрасли может быть изменена
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 171(8225)
Предложение минфина ухудшить условия налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли для добывающих компаний (законопроект находится на обсуждении) может дать бюджету примерно 200 млрд рублей за три года, но негативно отразится на будущем нового механизма налогообложения и на привлечении инвестиций в проекты, не относящиеся к НДД.

Пилот НДД был запущен с 1 января 2019 года для четырех групп недр - старых и новых месторождений в Западной и Восточной Сибири, Коми, НАО и Каспийского моря. Особенность режима в том, что налог взимается не с валовых показателей добычи нефти, а с дохода от ее продажи с вычетом затрат.

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В минфине "Российской газете" уточнили, что корректировка параметров в той или иной мере коснется всех участков недр, на которых применяется НДД. Предполагается, что новые условия начнут действовать с 1 января 2021 года, и они уже предварительно обсуждались с представителями нефтяных компаний. В пресс-службе минэнерго "Российской газете" подтвердили, что ознакомились с предложениями и уже отправили в минфин свою позицию, но подробности не раскрыли.

Минфин предлагает запретить уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% (сейчас можно на 100%), а для месторождений, пользующихся льготами по экспортной пошлине ввести повышающий коэффициент 1,5. НДД вводился для стимулирования роста инвестиций в нефтедобычу и вовлечения в разработку более сложных запасов, ранее нерентабельных. По итогам первого года действия нового налога в минфине отметили, что фискальные послабления не привели к адекватному росту вложений, а бюджет недополучил 213 млрд рублей.

"Инвестиции предполагают длительный цикл работы в стабильных условиях, а не ежегодную чехарду ставок", - говорит аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его мнению, прошло слишком мало времени для подведения итогов и радикального изменения условий.

Рентабельность добычи нефти зависит не только от котировок барреля, но и от налоговой нагрузки на проект

Инвестиционный цикл в нефтяной отрасли для классических месторождений составляет 4-7 лет, а для сложных запасов может быть значительно больше. В случае с НДД речь не шла об освоении месторождений с нуля, но даже на разрабатываемых участках для интенсификации добычи может потребоваться 2-3 года.

Кроме того, проведенная в прошлом году инвентаризация месторождений показала, что около трети обследованных запасов нефти нерентабельны к добыче при цене на нефть выше 60 долларов за баррель. "Изменением фискальных условий можно эффективно повышать рентабельность отдельных месторождений", - сказал Алексей Калачев. Он уточнил, что налогообложение дохода, а не валового производства - направление, по которому развивается вся мировая нефтедобыча.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Впрочем, отменять НДД никто не собирается, речь идет об ужесточении его параметров. Но на инвестиционную активность в нефтедобывающей отрасли очередная корректировка окажет негативное влияние. Не случайно экспертами и нефтяниками одной из главных проблем отрасли называется постоянное изменение "правил игры", что не дает возможность планировать инвестиции хотя бы на срок от 5 лет. "Получается, кто не спешил принять участие в НДД, оказались правы, а проиграли те, кто поверил в налоговую реформу", - сказал Алексей Калачев.

С другой стороны, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в экономическую жизнь. С точки зрения директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, сделка ОПЕК+ в любом случае окажет негативное влияние на планы финансовых вложений нефтяных компаний в 2020-2021 годах, что делает налоговое стимулирование инвестиций в нефтедобычу не слишком актуальным в ближайшие 1,5-2 года.

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