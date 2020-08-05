Российская армия в скором времени получит на вооружение новый пистолет калибра девять миллиметров "Удав". Это оружие уже обкатали в войсках, и оно получило самые лестные характеристики.

Пистолет "Удав" предназначен как для армейских подразделений, так и для спецназа. Фото: РИА Новости

Надежнее, чем вальтер и глок, мощнее, чем кольт. Такими эпитетами наделяют производители и эксперты новый российский пистолет "Удав". И это не просто рекламный слоган. Экспериментальная партия пистолетов была подготовлена для армейского конкурса еще в 2014 году.

Причем минобороны задало очень высокую планку к новому оружию, которое должно заменить в войсках легендарный, но уже не отвечающий армейским требованиям пистолет Макарова. Требования были жесткими - высокая кучность при стрельбе сериями по три выстрела и потрясающая надежность.

Пистолет должен был выдержать 10 тысяч выстрелов без чистки и смазки. Причем устойчивую работу и высокие баллистические качества оружие должно показывать и при экстремально низких и при высоких температурах воздуха: от 50 градусов мороза до 70 градусов жары.

После серии испытаний в войсках дали рекомендации и пожелания по доработке этого стрелкового комплекса. На предприятии замечания учли и исправили.

После испытаний и устранения недочетов на пистолет был получен заказ, и он пошел в серийное производство. К выпуску оружия приступил Центральный НИИ точного машиностроения, входящий в госкорпорацию "Ростех".

В конструкции пистолета использован ряд технологических новинок, благодаря которым он имеет ряд преимуществ перед такими именитыми производителями, как чешский чизетта, австрийский глок, немецкий вальтер и американский кольт. Пистолет в неснаряженном виде весит 780 граммов, а в снаряженном - 980 граммов.

"Удав" должен заменить в Вооруженных силах РФ легендарный, но уже не отвечающий армейским требованиям пистолет Макарова

Прицельная дальность стрельбы - 100 метров. К примеру, у пистолета Макарова такая дальность составляет 50 метров. Вместимость магазина у "Удава" - 18 патронов, на десять больше, чем у пистолета Макарова. Оружие использует российские патроны калибра 9х21 мм.

Специально для пистолета были разработаны комбинированные лазерные целеуказатели - обычный и работающий в инфракрасном спектре. Также на пистолет можно установить тактический фонарь.

Как рассказали в госкорпорации "Ростех", ряд узлов пистолета - это российские ноу-хау, которые были запатентованы. В частности, это конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, что позволяет как визуально, так и тактильно определять полностью заряженный магазин.

Кроме того, патент получил глушитель со сменным теплопоглощающим модулем. Патент получили и два вида патронов - повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Один из патронов способен пробивать бронежилет второго класса защиты на большей дальности, чем аналоги. Этот боеприпас также обеспечивает высокое убойное действие.

Второй боеприпас разработан для подразделений специального назначения и спецслужб. Его особенность - в снижении скорости полета пули. Это обеспечивает максимально низкий уровень звука выстрела и беспламенность при стрельбе. То есть пуля вылетает из ствола практически бесшумно. А из-за отсутствия пламени при выстреле невозможно определить, откуда стрелок ведет огонь. Также планируется выпускать гражданскую версию "Удава", которая предназначена в первую очередь для спортсменов. Версия пистолета, предназначенного для спецслужб, также оснащена дульной резьбой для крепления прибора бесшумной стрельбы.

Предполагается, что для "гражданских" будут использоваться менее мощные патроны, которые не обладают серьезной убойной силой, а обеспечивают наилучшую баллистику пули.

"Уверен, отточенные характеристики и эргономику этого пистолета оценят по достоинству не только российская армия, но и другие силовые ведомства, а также любители практической стрельбы как в России, так и за рубежом", - рассказал генеральный директор предприятия Альберт Баков.