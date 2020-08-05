Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека

Главный онколог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Каприн, отвечая на вопросы пользователей в соцсетях, рассказал, почему в "генетически здоровой семье" вдруг появляется рак.

По словам врача, далеко не каждый рак вызывается наследственностью. Генетикой можно объяснить около 15% случаев развития онкологии.

- Другое дело, что происходят мутации, связанные с возрастом и образом жизни. Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака. Если сюда добавить алкоголь, то риски развития недуга также дополнительно возрастают. Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки, - объяснил онколог.

Специалист добавил, что помочь организму можно, отказавшись от вредной привычки. Через десять лет завязавшего с сигаретами человека медики уже называют "не курильщиком". Столько времени нужно легким, чтобы "прийти в себя", отметил доктор.

- Не стоит забывать и про возраст. После 65 каждые пять лет на десять процентов увеличивается количество клеточных мутаций. Их уже не способен сдерживать иммунитет. В результате может начаться злокачественный процесс в организме, - отметил Андрей Каприн.