Оператор "Северного потока-2" отреагировал на иск немецких экологов

Также в Nord Stream 2 напомнили, что 25 июня управление горнодобывающей промышленности немецкого Штральзунда (регулятора земли Мекленбург-Передняя Померания) уже отклонило заявку о пересмотре разрешения для проекта.

Теперь DUH подала в суд на регулятора, в 2018 году выдавшего разрешение на строительство наземного и морского участка газопровода "Северный поток-2". Немецкие экологи считают, что в ходе выдачи разрешения была неправильно проведена оценка экологических рисков. По их мнению, утечки метана нужно было оценивать не только применительно к "Северному потоку-2", а в целом, начиная от добычи до транспортировки газа по всему газопроводу.

Сейчас DUH настаивает на приостановлении действия разрешения на строительство на время очередного разбирательства.