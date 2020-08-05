Деньги и борьба за электорат стали единственной логикой политики США в последнее время. Ряд спекулянтов вошли в администрацию Белого дома. В дипломатических кругах Соединенных Штатов бесчинствуют оппортунисты. Об этом высказался американский дипломат Марк Бжезинский в интервью каналу CGTN Медиакорпорации Китая.
Марк Бжезинский: Политика оппортунизма до добра не доведет. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", Марк Бжезинский - сын известного американского дипломата Збигнева Бжезинского. Он сам был послом США в Швеции. По его словам, сейчас оппортунисты ведут дипломатическую политику США, а профессиональных дипломатов оставляют не у дел. "Теперь у власти находятся политики, которые все время пытаются нарушить американо-китайские отношения", - предупредил Марк Бжезинский.