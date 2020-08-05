Оппортунисты США хотят разрушить отношения с Китаем

Деньги и борьба за электорат стали единственной логикой политики США в последнее время. Ряд спекулянтов вошли в администрацию Белого дома. В дипломатических кругах Соединенных Штатов бесчинствуют оппортунисты. Об этом высказался американский дипломат Марк Бжезинский в интервью каналу CGTN Медиакорпорации Китая.

Марк Бжезинский: Политика оппортунизма до добра не доведет. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая