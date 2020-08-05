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05.08.2020 14:03
Рубрика: Общество

В Израиле найдено "оружие мигрантов" возрастом 100 тысяч лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Emil Eljem/IAA Фото: Emil Eljem/IAA
Фото: Emil Eljem/IAA

Израильские археологи при проведении раскопок возле города Димона обнаружили множество кремневых орудий, которые никогда раньше в Израиле не встречались. Они выполнены в технике, характерной для древних жителей Африки.

Фото: Xin Zhonghua/ China Daily
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Об открытии со ссылкой на заявление Израильского управления древностей рассказывает The Jerusalem Post. Исследование доказывает, что как минимум 100 тысяч лет назад пустыню Негев пересекли люди,  двигавшиеся из Африки.

На это указывают артефакты, обнаруженные при раскопках недалеко от города Димоны. Археологи обнаружили там множество кремневых орудий, вырезанных в технике "нубийский леваллуа". Такие орудия находили на территории Африки, но никогда раньше никто не сталкивался с ними в Израиле. Это открытие предлагает новое понимание маршрута, по которому наши предки следовали из Африки.

"Данный метод обработки камней отождествляется с современными людьми, которые жили в Восточной Африке 150-100 лет назад и мигрировали оттуда по всему миру, - сообщает в пресс-релизе Израильского управления древностей. - За последнее десятилетие на Аравийском полуострове было обнаружено немало нубийских стоянок. Этот факт заставил многих ученых полагать, что в данном регионе произошел исход современных людей из Африки. Стоянка возле Димоны, вероятно, представляет собой самое северное место проникновения "индустрии леваллуа" оттуда, тем самым обозначая миграционный путь из Африки в Саудовскую Аравию и оттуда, возможно, в пустыню Негев".

Фото: Teddy Sequin / Pennsylvania State University
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Так называемая техника леваллуа отличается уникальными характеристиками, поэтому спутать с другой техникой ее невозможно. Это был достаточно сложный метод обработки камня, но он позволял контролировать размер и форму инструмента.

Древние мастера делали радиальные сколы по краям, получая дисковидную заготовку, напоминающую панцирь черепахи. Затем из нее откалывали от одного до нескольких орудий, плоских с одной стороны и имевших острые режущие кромки. Нередко они использовались как ножи и наконечники.

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